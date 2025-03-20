Tuyển Nhân viên kinh doanh CTY TNHH GORIENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 526, Đ. Liên Phường, P. Phú Hữu,, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Lập kế hoạch và chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng

Tư vấn phương án sử dụng sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tài chính của khách hàng

Thực hiện chức năng tư vấn, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của khách hàng

Cập nhật thông tin sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi để tư vấn cho khách hàng

Báo cáo kết quả bán hàng, phân tích thị trường và đề xuất giải pháp cải thiện doanh số

Các công việc khác theo phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học

Đam mê kinh doanh, không ngại di chuyển, thích công việc tiếp xúc với khách hàng

Có khả năng phát triển mối quan hệ với khách hàng, đàm phán hợp đồng và chốt giao dịch.

Thành thạo các phần mềm văn phòng

Ngoại hình sáng, tự tin trong giao tiếp, có trách nhiệm với công việc

Ưu tiên có kinh nghiệm sales trong lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm, kính áp tròng

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương: 10.000.000 VNĐ trở lên + thưởng vượt KPI hấp dẫn (từ 2.5tr trở lên)

Thưởng cuối năm theo năng lực (dành cho nhân viên đủ 12 tháng làm việc)

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép…theo đúng Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển

