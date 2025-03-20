Tuyển Nhân viên kinh doanh CTY TNHH GORIENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CTY TNHH GORIENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

CTY TNHH GORIENTAL
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
CTY TNHH GORIENTAL

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CTY TNHH GORIENTAL

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 526, Đ. Liên Phường, P. Phú Hữu,, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Lập kế hoạch và chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng
Tư vấn phương án sử dụng sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tài chính của khách hàng
Thực hiện chức năng tư vấn, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của khách hàng
Cập nhật thông tin sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi để tư vấn cho khách hàng
Báo cáo kết quả bán hàng, phân tích thị trường và đề xuất giải pháp cải thiện doanh số
Các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học
Đam mê kinh doanh, không ngại di chuyển, thích công việc tiếp xúc với khách hàng
Có khả năng phát triển mối quan hệ với khách hàng, đàm phán hợp đồng và chốt giao dịch.
Thành thạo các phần mềm văn phòng
Ngoại hình sáng, tự tin trong giao tiếp, có trách nhiệm với công việc
Ưu tiên có kinh nghiệm sales trong lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm, kính áp tròng

Tại CTY TNHH GORIENTAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 VNĐ trở lên + thưởng vượt KPI hấp dẫn (từ 2.5tr trở lên)
Thưởng cuối năm theo năng lực (dành cho nhân viên đủ 12 tháng làm việc)
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép…theo đúng Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH GORIENTAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTY TNHH GORIENTAL

CTY TNHH GORIENTAL

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 526, Đ. Liên Phường, P. Phú Hữu, Quận 9

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

