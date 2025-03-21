Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Đào Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 257 Đường III, Khu Phố 6, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

• Đốc thúc, thu hồi công nợ đúng kỳ hạn

• Tìm kiếm và phát triển tệp khách hàng tiềm năng

• Tham gia các hoạt động hỗ trợ Marketing

• Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo định kỳ kết quả hoạt động kinh doanh.

• Đi thị trường, phân tích thị trường, nghiên cứu thị trường để nắm rõ các cơ hội, thách thức, hiểu rõ đối thủ cạnh tranh và đặc biệt là khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi từ 22 tuổi trở lên

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

• Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

• Sử dụng thành thạo MS Office

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đào Phát Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương Cứng 7 - 8TR (Thu Nhập 10 - 20TR), thu nhập không giới hạn theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đào Phát

