Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Đào Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Đào Phát
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Đào Phát

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đào Phát

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 257 Đường III, Khu Phố 6, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
• Đốc thúc, thu hồi công nợ đúng kỳ hạn
• Tìm kiếm và phát triển tệp khách hàng tiềm năng
• Tham gia các hoạt động hỗ trợ Marketing
• Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo định kỳ kết quả hoạt động kinh doanh.
• Đi thị trường, phân tích thị trường, nghiên cứu thị trường để nắm rõ các cơ hội, thách thức, hiểu rõ đối thủ cạnh tranh và đặc biệt là khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi từ 22 tuổi trở lên
• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
• Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
• Sử dụng thành thạo MS Office

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đào Phát Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương Cứng 7 - 8TR (Thu Nhập 10 - 20TR), thu nhập không giới hạn theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đào Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Đào Phát

Công Ty TNHH Thương Mại Đào Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 257 đường III, Khu Dân cư Khang Điền, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

