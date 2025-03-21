Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MAY NÓN ĐẠI TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 64 Hồ Biểu Chánh, P.11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Giới thiệu, tư vấn các loại nón, mũ cho KH và chốt bán hàng.

Chăm sóc các fanpage, website của công ty.

Chăm sóc khách hàng gọi đến số hotline của công ty.

Làm việc tại văn phòng có máy tính bàn, không đi thị trường.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc vị trí tương tự.

Biết sử dụng Word, Excel. Am hiểu về Google Ad / SEO và phần mềm thiết kế đồ hoạ là 1 lợi thế.

Trình độ học vấn/chuyên môn: Cao Đẳng. Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Chăm chỉ, cẩn thận, chịu khó và ham học hỏi.

Độ tuổi dưới 30 tuổi.

Tại CÔNG TY TNHH MAY NÓN ĐẠI TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chính sách đãi ngộ xứng đáng, phù hợp với năng lực.

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

Du lịch hằng năm, lương tháng 13, có phép năm.

Thưởng Lễ, Tết và lương tháng thứ 13 kèm các chế độ phúc lợi khác.

Mức lương cơ bản 6 - 8 triệu + 4.8% hoa hồng. Thử việc: 2 tháng

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAY NÓN ĐẠI TÍN

