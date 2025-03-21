Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hải Đăng Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Phòng 13.01, Tầng 13, Tháp A, tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi thông tin kế hoạch đấu thầu, lập kế hoạch chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

Tổng hợp yêu cầu dự thầu: hồ sơ pháp lý công ty, hồ sơ năng lực kinh nghiệm và hồ sơ sản phẩm.

Theo dõi quá trình chấm thầu thầu, giải quyết các phát sinh liên quan trong thời gian Bệnh viện chấm thầu: làm rõ hồ sơ/ gia hạn hồ sơ thầu…

Cập nhật thường xuyên kiến thức về Luật đấu thầu cập nhật và các quy định pháp luật về đấu thầu.

Thực hiện việc đàm phán, thương thảo hợp đồng và trình phương án ký hợp đồng.

Phối hợp với bộ phận khác trong quá trình triển khai hợp đồng, theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, tham gia quá trình đàm phán hợp đồng.

Theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện hợp đồng; hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ bàn giao, nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng...

Phối hợp nhóm nhằm đảm bảo chất lượng công việc chung; thường xuyên báo cáo cấp quản lý trực tiếp và thực hiện các phương án được thống nhất.

Tham gia vào các hoạt động kinh doanh theo phân công, đặc biệt là quản lý khách hàng, lưu trữ hợp đồng, và tài liệu liên quan đến kinh doanh, đấu thầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm hồ sơ thầu, ưu tiên có kinh nghiệm làm hồ sơ thầu vật tư y tế bệnh viện.

Thành thạo kỹ năng máy tính văn phòng (email, Word, Excel, phần mềm đấu thầu các bệnh viện…).

Có kỹ năng viết văn bản hoặc có khả năng dịch văn bản bằng tiếng Anh là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Có kỹ năng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch tốt và chịu được áp lực cao trong công việc

Nhanh nhẹn, chịu khó, cầu tiến.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hải Đăng Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

- Xét tăng lương mỗi năm dựa theo năng lực.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định lâu dài.

- Được đào tạo các kỹ năng và kiến thức để làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có tinh thần đoàn kết cao.

- Được tham gia đầy đủ quyền lợi cao hơn quy định của pháp luật lao động.

- Được hưởng các chế độ và quyền lợi khác theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hải Đăng Vàng

