Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Unique Uniform làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 1110.B17 Phạm Văn Đồng phường Linh Đông, TP. Thủ Đức, Tp.HCM, Quận Thủ Đức
Chăm sóc khách hàng hiện hữu tại công ty.
Làm báo giá, hợp đồng.
Báo cáo công việc hàng ngày cho cấp trên.
Chăm chỉ, siêng năng, hòa đồng
Giao tiếp tốt
Sẵn sàng học hỏi khi có yêu cầu
Ưu tiên sinh viên đang học năm cuối
Hỗ trợ dấu mộc
Hỗ trợ đi lại.
Thưởng đột xuất theo tình hình hiện tại của công ty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
