Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Unique Uniform làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1110.B17 Phạm Văn Đồng phường Linh Đông, TP. Thủ Đức, Tp.HCM, Quận Thủ Đức

Nhân viên kinh doanh

Chăm sóc khách hàng hiện hữu tại công ty.

Làm báo giá, hợp đồng.

Báo cáo công việc hàng ngày cho cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Chăm chỉ, siêng năng, hòa đồng

Giao tiếp tốt

Sẵn sàng học hỏi khi có yêu cầu

Ưu tiên sinh viên đang học năm cuối

Tại Công Ty Cổ Phần Unique Uniform Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc

Hỗ trợ đi lại.

Thưởng đột xuất theo tình hình hiện tại của công ty

