Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Golf Quang Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng, duy trì và mở rộng mối quan hệ khách hàng.

• Nghiên cứu thị trường, đối thủ, xu hướng khách hàng.

• Tư vấn, báo giá, đàm phán và chốt hợp đồng.

• Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm.

• Phát triển đối tác B2B, khách hàng VIP.

• Xây dựng chương trình CRM: sinh nhật, ưu đãi, thẻ thành viên.

• Tham gia sự kiện, hội chợ để mở rộng thị trường.

• Báo cáo doanh số, đề xuất giải pháp bán hàng hiệu quả.

• Lập kế hoạch chăm sóc khách hàng định kỳ.

• Gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật, voucher khuyến mãi.

• Theo dõi bảo hành, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng.

• Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, đảm bảo sự hài lòng.

• Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học ngành liên quan. Ưu tiên: Chuyên ngành Kinh tế, Luật, Tài chính kế toán, Quản trị kinh doanh,...

• Có thể sử dụng Tiếng Anh giao tiếp

• Sử dụng tốt Microsoft Office, Outlook.

• Có 06 tháng đến 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Công Ty Cổ Phần Golf Quang Anh Thì Được Hưởng Những Gì

• Được trang bị đầy đủ các thiết bị, vật dụng làm việc hiện đại đáp ứng yêu cầu công việc.

• Được hưởng mức thu nhập cạnh tranh theo năng lực và xét tăng lương hàng năm.

• Phụ cấp cơm trưa và phí gửi xe hàng tháng.

• Đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, BHTN, Thai sản...

• Môi trường làm việc trẻ, năng động với cơ hội đào tạo & thăng tiến.

• Văn hóa trao quyền, khuyến khích nhân viên sáng tạo và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Golf Quang Anh

