Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thuật Nền Móng IPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - KDC 13C ấp 19 xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TPHCM, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, đưa thông tin công ty đến với khách hàng.

- Cập nhật thông tin (nhà thầu, tiến độ, khối lượng công việc, công nợ…) các dự án báo cáo về công ty.

- Hỗ trợ khách hàng đánh giá biện pháp thi công, đưa ra các tư vấn kỹ thuật phù hợp với từng công trình.

- Xem xét hồ sơ thiết kế, đánh giá tính khả thi của công việc, sau đó tiến hành bóc tách khối lượng và thực hiện báo giá cho khách hàng.

- Tiến hành thương thảo các điều khoản hợp đồng với khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 23-35. Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành xây dựng, bách khoa, giao thông ..…

- Ưu tiên kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc ngành nghề liên quan thi công xây dựng có đam mê làm kinh doanh

- Có kỹ năng tốt về xử lý số liệu, kỹ năng phân tích

- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, thật thà

- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Nền Móng IPC Thì Được Hưởng Những Gì

- Đầy đủ chế độ theo luật lao động

- Lương tháng 13 , thưởng , du lịch ,....

- Đóng BHXH theo quy định

- Môi trường năng động, chế độ thăng tiến cho nhân viên định hướng lấu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Nền Móng IPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.