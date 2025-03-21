Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCONS PS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 60 Triệu

Mức lương 6 - 60 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 176/1 - 176/3 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25,

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 60 Triệu

- Căn hộ dịch vụ, khách sạn, mặt tiền, tòa nhà văn phòng, ...v.v...

- Khai thác nhu cầu của khách hàng từ hệ thống của Công ty

- Lọc ra sản phẩm trong kho hàng trên App của Công ty gửi đến khách

- Tư vấn, giải đáp, chăm sóc và hỗ trợ khách đi xem nhà thực tế.

Với Mức Lương 6 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Muốn có thu nhập đột phá

- Biết dùng điện thoại

- Có phương tiện đi lại.

- Không giới hạn độ tuổi.

- Ưu tiên: Đang Làm Sale, môi giới BĐS, Xây dựng, Tài Xế, Nội Trợ, Nhân Viên Văn Phòng..v.v..

* Ứng viên đã có kinh nghiệm về BĐS, Tài Chính, Bán Hàng là một lợi thế vì dễ đạt KPI để thăng tiến trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCONS PS Thì Được Hưởng Những Gì

- Tập Đoàn Bcons uy tín trên thị trường. Webside Công ty: Bcons.com.VN

- Nguồn Khách Có Sẵn

- Được Tự chủ thời gian Tập Đoàn không quản lý, Tự chọn khu vực bán hàng

- Lương cơ bản luỹ tiến từ 6-15 triệu/tháng

- Chế độ phúc lợi, bảo hiểm đầy đủ.

- Thu nhập tối thiểu từ 60tr/1 giao dịch, không giới hạn hoa hồng.

- Hoa hồng chia ngay sau chốt, không phải chờ đợi lâu, giúp bạn duy trì nguồn tài chính dồi dào.

- Tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, và du lịch trong nước và quốc tế, gắn kết đội nhóm và phát triển kỹ năng mềm.

- Nguồn khách có sẵn trên hệ thống, data khách hàng Maketing đổ về.

- Hơn 26,000+ khách hàng đã mua sản phẩm hài lòng

- Hướng dẫn đào tạo đến khi chốt.

- Không giới hạn tuổi tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCONS PS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin