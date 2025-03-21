Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Toàn Thành Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 33 Trần Quý Khoách, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh - Miền Tây, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Chào hàng, bán hàng cho các khách hàng KHU VỰC MIỀN TÂY

Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh thu, doanh số, công nợ khách hàng đối với khu vực được giao

Theo dõi doanh số, tăng doanh số khu vực phụ trách

Lập kế hoạch, báo cáo cho GĐKD theo tuần, tháng, năm

Quản lý sales, chăm sóc khách hàng tại khu vực phụ trách.

Ngoài ra, yêu cầu đi công tác tỉnh thường xuyên. Có bằng lái B2 càng tốt.

Khu vực phụ trách:

+ GSKD Miền Tây: Ứng viên thuộc TP HCM/ Miền Tây

+ GSKD Miền Đông-Miền Trung-Cao Tây Nguyên: Ứng viên thuộc TP HCM

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm từ 2-3 nămtrở lên trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Kinh nghiệm từ 2-3 năm

trở lên trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Có kinh nghiệm trong ngành Điện Gia Dụng

Kỹ năng giao tiếp tốt

Trung thực, nhanh nhẹn & chịu được áp lực

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Toàn Thành Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hoa hồng: Lương cơ bản 15 triệu + hoa hồng

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng

Team Building hàng năm.

Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển nghề nghiệp thực hiện tốt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Toàn Thành Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin