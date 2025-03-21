Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Toàn Thành Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Toàn Thành Phát
- Hồ Chí Minh:
- 33 Trần Quý Khoách, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Miền Tây, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Chào hàng, bán hàng cho các khách hàng KHU VỰC MIỀN TÂY
Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh thu, doanh số, công nợ khách hàng đối với khu vực được giao
Theo dõi doanh số, tăng doanh số khu vực phụ trách
Lập kế hoạch, báo cáo cho GĐKD theo tuần, tháng, năm
Quản lý sales, chăm sóc khách hàng tại khu vực phụ trách.
Ngoài ra, yêu cầu đi công tác tỉnh thường xuyên. Có bằng lái B2 càng tốt.
Khu vực phụ trách:
+ GSKD Miền Tây: Ứng viên thuộc TP HCM/ Miền Tây
+ GSKD Miền Đông-Miền Trung-Cao Tây Nguyên: Ứng viên thuộc TP HCM
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 2-3 nămtrở lên trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Kinh nghiệm từ 2-3 năm
trở lên trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Có kinh nghiệm trong ngành Điện Gia Dụng
Kỹ năng giao tiếp tốt
Trung thực, nhanh nhẹn & chịu được áp lực
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Toàn Thành Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng
Team Building hàng năm.
Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển nghề nghiệp thực hiện tốt công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Toàn Thành Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
