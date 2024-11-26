Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Công Nghệ và Phát Triển PCCC Bắc Trung Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Công Nghệ và Phát Triển PCCC Bắc Trung Nam
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Căn biệt thự I02
- 03 An Phú Shop Villa
- KĐT Mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Quản lý tập khách hàng sẵn có của Công ty;
Tư vấn giải pháp, báo giá theo form công ty đã có sẵn
Chăm sóc khách hành
Phát triển mở rộng tập khách hàng.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhiệt tình, chăm chỉ, chịu được áp lực cao trong công việc.
Tại Công ty CP Công Nghệ và Phát Triển PCCC Bắc Trung Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và cấp trên.
Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật, đóng bảo hiểm.
Quy chế tăng lương hàng năm, thưởng dự án, tháng lương 13, ngày phép, ngày lễ tết...
Du lịch hằng năm, liên hoan tháng, quý, sinh nhật ... theo chế độ của công ty.
Mức lương: Lương cứng (7-12tr) + KPI + thưởng riêng nếu làm tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghệ và Phát Triển PCCC Bắc Trung Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
