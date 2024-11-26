Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Công Nghệ và Phát Triển PCCC Bắc Trung Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Căn biệt thự I02 - 03 An Phú Shop Villa - KĐT Mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Quản lý tập khách hàng sẵn có của Công ty;

Tư vấn giải pháp, báo giá theo form công ty đã có sẵn

Chăm sóc khách hành

Phát triển mở rộng tập khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Nhiệt tình, chăm chỉ, chịu được áp lực cao trong công việc.

Hoạt ngôn,năng động là 1 lợi thế

Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm,

Ưu tiên có kiến thức về thiết bị PCCC hoặc cơ điện;

Nam: 22-30 tuổi.

Tại Công ty CP Công Nghệ và Phát Triển PCCC Bắc Trung Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và cấp trên.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật, đóng bảo hiểm.

Quy chế tăng lương hàng năm, thưởng dự án, tháng lương 13, ngày phép, ngày lễ tết...

Du lịch hằng năm, liên hoan tháng, quý, sinh nhật ... theo chế độ của công ty.

Mức lương: Lương cứng (7-12tr) + KPI + thưởng riêng nếu làm tốt

