Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà Luxury Park View, Lô 32D KĐT mới Cầu Giấy, Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Chủ động tìm kiếm và theo dõi khách hàng mới, đánh giá nhu cầu khách hàng

Trực tiếp gặp gỡ và tư vấn các sản phẩm/ dịch vụ nhằm mang lại giải pháp cho khách hàng

Chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển và duy trì mối quan hệ với các Khách hàng doanh nghiệp tiềm năng.

Xây dựng, phát triển kế hoạch kinh doanh đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

Đảm bảo tất cả hoạt động kinh doanh tuân thủ quy trình làm việc của công ty và các yêu cầu pháp lý theo luật định.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các chuyên ngành về marketing, thương mại, kinh tế, tài chính …

Có kinh nghiệm sales B2B và đặc biệt là kinh nghiệm trong mảng quảng cáo, truyền thông, lĩnh vực giải trí, KOLs,.. là một lợi thế

Có kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt

Có kỹ năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp

Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao và đam mê kiếm tiền

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, tăng trưởng không giới hạn: Lương cứng 8.000.000 - 15.000.000 VND/tháng + % doanh thu. Tổng thu nhập upto 50.000.000 VND/tháng.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí chuyên viên, Leader, các vị trí chủ chốt của Công ty

Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác và các chế độ đãi ngộ của Công ty

Đề cao Employee Well-being của từng thành viên: vô vàn hoạt động gắn kết nội bộ như Happy Hour, Team Building, Year End Party.

Cơ hội làm việc cùng các top talents xuất sắc và tài năng nhất của thế hệ. Và môi trường sản xuất nội dung sáng tạo top truyền thông.

Đội ngũ khởi nghiệp trẻ, nhiệt huyết, tham vọng và nhân văn. Tất cả đồng lòng tạo ra giá trị thực tế cho xã hội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.