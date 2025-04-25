Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà Luxury Park View, Lô 32D KĐT mới Cầu Giấy, Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Chủ động tìm kiếm và theo dõi khách hàng mới, đánh giá nhu cầu khách hàng
Trực tiếp gặp gỡ và tư vấn các sản phẩm/ dịch vụ nhằm mang lại giải pháp cho khách hàng
Chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển và duy trì mối quan hệ với các Khách hàng doanh nghiệp tiềm năng.
Xây dựng, phát triển kế hoạch kinh doanh đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.
Đảm bảo tất cả hoạt động kinh doanh tuân thủ quy trình làm việc của công ty và các yêu cầu pháp lý theo luật định.
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sales B2B và đặc biệt là kinh nghiệm trong mảng quảng cáo, truyền thông, lĩnh vực giải trí, KOLs,.. là một lợi thế
Có kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt
Có kỹ năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp
Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao và đam mê kiếm tiền
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí chuyên viên, Leader, các vị trí chủ chốt của Công ty
Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác và các chế độ đãi ngộ của Công ty
Đề cao Employee Well-being của từng thành viên: vô vàn hoạt động gắn kết nội bộ như Happy Hour, Team Building, Year End Party.
Cơ hội làm việc cùng các top talents xuất sắc và tài năng nhất của thế hệ. Và môi trường sản xuất nội dung sáng tạo top truyền thông.
Đội ngũ khởi nghiệp trẻ, nhiệt huyết, tham vọng và nhân văn. Tất cả đồng lòng tạo ra giá trị thực tế cho xã hội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
