Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Dacoli Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7D1 KĐT Cầu Diễn, ngõ 332 Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Quận Bắc Từ Liêm

Nhân viên kinh doanh

- Tư vấn sản phẩm, chốt đơn hàng cho khách hàng từ Data công ty giao, tgiới thiệu các sản phẩm cửa nhôm kính cao cấp hệ , kính cường lực của công ty cho khách hàng;

- Tìm kiếm khách hàng và tiếp nhận thông tin yêu cầu của khách hàng, giải đáp thắc mắc và tư vấn cho khách hàng;

- Lên kế hoạch tiếp cận, gặp gỡ chăm sóc khách hàng, xúc tiến ký hợp đồng và theo sát công trình trong quá trình thi công

Yêu Cầu Công Việc

- Nam tuổi từ 20-40 tuổi Không yêu cầu: 2-3 kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương cơ bản: 8tr +3% phụ trách công trình.

- Tổng thu nhập có thể đạt 10-20tr/ Tháng tùy theo năng lực

- Có ô tô công ty để đi công trình và gặp khách, công ty hỗ trợ các chi phí liên quan xe.

- Có nhà ở cho công nhân, các chế độ khác theo quy định công ty.

- Được đào tạo kiến thức chuyên ngành sản xuất cửa nhôm hệ Xingfa và lắp đặt các hạng mục kính xây dựng có 1 nghề trong tay.

- Hưởng các chế độ: phụ cấp, thưởng theo quy định , hưởng lương tháng 13

- Được đóng bảo hiểm , nghỉ lễ theo quy định nhà nước

- Thời gian làm hành chính từ T2-T7 nghỉ chủ nhật.

- Môi trường năng động trẻ ,đoàn kết.

- Du lịch ,teambuilding hàng thăm định kỳ

- Các quyền lợi khác phụ thuộc hiệu xuất làm việc , mức độ cống hiến cho Công ty Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn trực tiếp.

Cách Thức Ứng Tuyển

