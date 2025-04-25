Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 35 Triệu

Mức lương 18 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự M09 - L16, khu A – Khu Đô Thị Mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 35 Triệu

Khảo sát, nghiên cứu, phân tích và phát triển các nhóm đại lý, CTV mới

Tiếp nhận data đại lý, CTV do công ty cung cấp

Tạo dựng, chăm sóc, nuôi dưỡng và duy trì mối quan hệ lâu dài với các đại lý, CTV

Hướng dẫn ĐL/CTV kỹ năng bán hàng, cách tạo nội dung, chạy quảng cáo, chăm sóc khách hàng.

Cập nhật liên tục chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng để hỗ trợ CTV tối ưu hóa doanh thu.

Giải đáp các thắc mắc của cộng tác viên về sản phẩm, chính sách giá, chương trình khuyến mãi.

Theo dõi, phân tích số liệu bán hàng của CTV, đề xuất giải pháp giúp họ tăng doanh số.

Đề xuất các chương trình khuyễn mãi/thi đua để tăng doanh số

Tổ chức các buổi đào tạo trực tuyến trên zoom, livestream hoặc chương trình offline để giúp CTV hiểu sản phẩm, thương hiệu.

Quay video hướng dẫn bán hàng, chia sẻ kinh nghiệm bán hàng để hỗ trợ cộng đồng CTV.

Tạo và duy trì nhóm hỗ trợ CTV trên Zalo, Facebook, đảm bảo họ nhận được sự giúp đỡ kịp thời.Hỗ trợ cùng sếp trong các buổi đào tạo sản phẩm (online hoặc offline)

Với Mức Lương 18 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm về kinh doanh, làm việc với khách hàng tốt

Tự tin, sẵn sàng học hỏi, tư duy xử lý vấn đề nhanh

Kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt

Kỹ năng giao tiếp và thấu hiểu khách hàng

Có khả năng lên kế hoạch kinh doanh và bám sát kế hoạch

Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Kinh nghiệm tổ chức đào tạo/livestream

Thành thạo ứng dụng tin học văn phòng

Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng

Tại CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

