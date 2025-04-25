Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM
- Hà Nội: Biệt thự M09
- L16, khu A – Khu Đô Thị Mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 35 Triệu
Khảo sát, nghiên cứu, phân tích và phát triển các nhóm đại lý, CTV mới
Tiếp nhận data đại lý, CTV do công ty cung cấp
Tạo dựng, chăm sóc, nuôi dưỡng và duy trì mối quan hệ lâu dài với các đại lý, CTV
Hướng dẫn ĐL/CTV kỹ năng bán hàng, cách tạo nội dung, chạy quảng cáo, chăm sóc khách hàng.
Cập nhật liên tục chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng để hỗ trợ CTV tối ưu hóa doanh thu.
Giải đáp các thắc mắc của cộng tác viên về sản phẩm, chính sách giá, chương trình khuyến mãi.
Theo dõi, phân tích số liệu bán hàng của CTV, đề xuất giải pháp giúp họ tăng doanh số.
Đề xuất các chương trình khuyễn mãi/thi đua để tăng doanh số
Tổ chức các buổi đào tạo trực tuyến trên zoom, livestream hoặc chương trình offline để giúp CTV hiểu sản phẩm, thương hiệu.
Quay video hướng dẫn bán hàng, chia sẻ kinh nghiệm bán hàng để hỗ trợ cộng đồng CTV.
Tạo và duy trì nhóm hỗ trợ CTV trên Zalo, Facebook, đảm bảo họ nhận được sự giúp đỡ kịp thời.Hỗ trợ cùng sếp trong các buổi đào tạo sản phẩm (online hoặc offline)
Với Mức Lương 18 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tự tin, sẵn sàng học hỏi, tư duy xử lý vấn đề nhanh
Kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt
Kỹ năng giao tiếp và thấu hiểu khách hàng
Có khả năng lên kế hoạch kinh doanh và bám sát kế hoạch
Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Kinh nghiệm tổ chức đào tạo/livestream
Thành thạo ứng dụng tin học văn phòng
Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng
Tại CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI