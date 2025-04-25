Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TAEHUI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI
- Hà Nội: 280 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm: Tìm hiểu sản phẩm, giải đáp thắc mắc khách hàng, giới thiệu công dụng và chức năng sản phẩm theo data nóng có sẵn.
Chăm sóc khách hàng: Theo dõi khách hàng hiện tại và hỗ trợ giải quyết vấn đề.
Kinh doanh và phát triển mạng lưới khách hàng: Tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới, phát triển mối quan hệ với khách hàng.
Báo cáo doanh số: Cập nhật thông tin khách hàng và lập báo cáo doanh số cá nhân
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhiệt huyết, năng động, và mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt
Khả năng di chuyển, làm việc độc lập, chịu áp lực cao
Có tư duy phát triển khách hàng dài hạn, nhạy bén thị trường
Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ lễ tết theo quy định của Công ty;
Cơ hội học tập, thăng tiến và định hướng sự nghiệp rõ ràng;
Được tham gia các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn;
Thưởng xứng đáng dựa trên hiệu suất và đóng góp thực sự;
Team building, nghỉ mát theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
