Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 483a Nguyễn Thị Thập, Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tìm kiếm KH có nhu cầu về các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Tư vấn và giải đáp cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty; báo giá sản phẩm theo yêu cầu khách hàng; đàm phán, thỏa thuận ký kết hợp đồng với khách hàng..

Duy trì và phát triển mối quan hệ bán hàng với các đối tác / khách hàng mới và hiện tại.

Phối hợp với các Marketing để phát triển các dự án của khách hàng.

Đề xuất các sáng kiến nhằm tăng cơ hội bán hàng.

Kết hợp với các nhân sự trong bộ phận có liên quan soạn thảo bảng báo giá/ đề xuất dịch vụ và hợp đồng.

Báo cáo công việc hàng ngày/tuần/tháng với Line Manager.

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sáng tạo, chủ động trong công việc

Yêu thích bán hàng, đam mê kinh doanh

Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng

Chịu khó, tìm tòi học hỏi.

Trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình, cẩn thận và chính xác, tỉ mỉ.

Kỹ năng thuyết phục, thương lượng hợp đồng.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sale hoặc trong lĩnh vực nội thất.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập : lương cứng 7.000.000 - 12.000.000 VND + Hoa hồng : 2% - 3% /Target ( tổng thu nhập TB 25.000.000 - 45.000.000)

Mức thu nhập : lương cứng 7.000.000 - 12.000.000 VND +

Hoa hồng : 2% - 3% /Target ( tổng thu nhập TB 25.000.000 - 45.000.000)

Thưởng Tháng, Thưởng Quý, thưởng cuối năm theo hiệu suất công việc.

Thưởng nóng trực tiếp trong ngày.

Được hỗ trợ Data từ team MKT.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của luật lao động

13 ngày phép năm theo quy định của luật lao động.

Môi trường làm việc, trẻ trung, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến trong công việc cao, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Được đào tạo training từ A -> Z tất cả các sản phẩm nội thất mà công ty vận hành + Kĩ năng mềm từ cơ bản đến nâng cao.

Đi du lịch cùng công ty ít nhất 1 năm/ lần, tham gia các buồi tiệc event, team building do công ty tổ chức.

Tham gia các hoạt động gameshow vui chơi có thưởng hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin