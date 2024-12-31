Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Pháp lý Bất động sản Tây Ninh (DICHVUDIACHINH.COM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Pháp lý Bất động sản Tây Ninh (DICHVUDIACHINH.COM)
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
* Tìm kiếm, khai thác thông tin khách hàng tiềm năng có nhu cầu du lịch, du học,...
* Tư vấn dịch vụ du lịch, visa, vé máy bay, du học, thăm thân,... cho khách hàng
* Thực hiện các thủ tục xin visa, du học,...
* Chăm sóc khách hàng: tư vấn, đàm phán, thuyết phục khách hàng cũ sử dụng dịch vụ của Công ty
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* Nam: 22 - 30 tuổi. Ngoại hình ưa nhìn. Cao từ 1m7 trở lên.
* Kinh nghiệm sales trong ngành dịch vụ từ 02 năm trở lên
* Tốt nghiệp các chuyên ngành: quản trị du lịch, quản trị kinh doanh, nhà hàng, Việt Nam học,...
* Có thể giao tiếp tiếng Anh/tiếng Hoa là 1 lợi thế
* Năng động, nhanh nhẹn, công tác thường xuyên
Tại Công ty TNHH Pháp lý Bất động sản Tây Ninh (DICHVUDIACHINH.COM) Thì Được Hưởng Những Gì
* Chế độ lương + hoa hồng hấp dẫn
* Thưởng theo hiệu quả kinh doanh: tháng/quý/năm
* Các khoản phụ cấp: xăng xe, ăn trưa,...
* Các chế độ phúc lợi khác của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pháp lý Bất động sản Tây Ninh (DICHVUDIACHINH.COM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
