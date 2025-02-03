Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Woodworth Wooden làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 - 10 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Ấp 12, X. Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu doanh thu và lợi nhuận của công ty.

- Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh, bao gồm đào tạo và đánh giá hiệu suất làm việc.

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác chiến lược để mở rộng thị trường và tăng cường doanh số bán hàng.

- Phân tích thị trường và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả, phù hợp với nhu cầu khách hàng.

- Theo dõi, báo cáo và phân tích kết quả kinh doanh, đề xuất các biện pháp cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng kinh doanh.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi từ 30-40, ngoại hình dễ nhìn, có thể đi công tác nước ngoài khi cần thiết.

Tại Công TY TNHH Woodworth Wooden Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, bao gồm 13 tháng lương và thưởng hiệu suất hàng năm.

- Hỗ trợ chi phí ăn trưa hàng ngày

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Cung cấp đồng phục và trang thiết bị làm việc cần thiết để đảm bảo hiệu quả công việc.

- Nghỉ phép hàng năm theo quy định pháp luật, cùng với các ngày lễ và tết theo quy định của Nhà nước.

- Có xe đưa đón.

