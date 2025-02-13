Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Mức lương
11 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Số 61, đườngD1, KDC Phú Hòa 1, P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 20 Triệu
Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành công việc cho cộng tác viên bán hàng.
Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử tại các hội chợ, triển lãm, trường học
Bán hàng và phổ biến sản phẩm đến tận nhà
Đi công tác các tỉnh Đông Nam Bộ để hỗ trợ hoạt động kinh doanh
Lập báo cáo công việc theo yêu cầu.
Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Không cần kinh nghiệm, sẽ được Công ty đào tao.
Thich giao tiếp,có sức khỏe, năng động, chiụ khó.
Yêu thích công việc tư vấn, tiếp xúc kháchhàng.
Chấp nhận đi công tác tỉnh (điều kiện bắt buộc, có thêm công tác phí).
Không cần kinh nghiệm, sẽ được Công ty đào tao.
Thich giao tiếp,có sức khỏe, năng động, chiụ khó.
Yêu thích công việc tư vấn, tiếp xúc kháchhàng.
Chấp nhận đi công tác tỉnh (điều kiện bắt buộc, có thêm công tác phí).
Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 11 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI