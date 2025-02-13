Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 20 Triệu

Mức lương 11 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 61, đườngD1, KDC Phú Hòa 1, P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 20 Triệu

Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).

Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành công việc cho cộng tác viên bán hàng.

Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử tại các hội chợ, triển lãm, trường học

Bán hàng và phổ biến sản phẩm đến tận nhà

Đi công tác các tỉnh Đông Nam Bộ để hỗ trợ hoạt động kinh doanh

Lập báo cáo công việc theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp THPT trở lên

Không cần kinh nghiệm, sẽ được Công ty đào tao.

Thich giao tiếp,có sức khỏe, năng động, chiụ khó.

Yêu thích công việc tư vấn, tiếp xúc kháchhàng.

Chấp nhận đi công tác tỉnh (điều kiện bắt buộc, có thêm công tác phí).

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 11 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.