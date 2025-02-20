Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Sạch Sacotec làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: 52A Đường Hùng Vương, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận data khách hàng từ bộ phận Marketing.

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm hỗ trợ khách hàng. Bán sản phẩm trên các kênh online (FB, Zalo,...)( Làm việc tại văn phòng, không đi thị trường).

Hỗ trợ giải quyết, chăm sóc KH sau khi sử dụng sản phẩm

Quản lý, theo dõi đơn hàng, hỗ trợ sale admin xử lý các vấn đề phát sinh về đơn hàng.

Báo cáo công việc theo ngày và theo tháng cho Trưởng nhóm hoặc cấp quản lý.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 22 - 30 tuổi.

Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên trái ngành, đang chờ bằng

Có tai nghe, laptop cá nhân

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm

Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt

Có khả năng sáng tạo, tư duy làm việc độc lập

Kỹ năng tin học văn phòng (đặc biệt excel)

Kỹ năng lập báo cáo

Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ, chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Sạch Sacotec Thì Được Hưởng Những Gì

12 ngày phép/năm

Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Hưởng lương tháng 13; Thưởng lễ tết và các loại thưởng khác theo tình hình sản xuất kinh doanh.

Các hoạt động tập thể: Team building, nghỉ mát, thể dục thể thao

Nghỉ trưa 1.5 tiếng

Bảo hiểm xã hội, Thưởng hiệu quả làm việc, Thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Sạch Sacotec

