Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Sạch Sacotec làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Sạch Sacotec
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bà Rịa Vũng Tàu: 52A Đường Hùng Vương, Thành phố Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận data khách hàng từ bộ phận Marketing.
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm hỗ trợ khách hàng. Bán sản phẩm trên các kênh online (FB, Zalo,...)( Làm việc tại văn phòng, không đi thị trường).
Hỗ trợ giải quyết, chăm sóc KH sau khi sử dụng sản phẩm
Quản lý, theo dõi đơn hàng, hỗ trợ sale admin xử lý các vấn đề phát sinh về đơn hàng.
Báo cáo công việc theo ngày và theo tháng cho Trưởng nhóm hoặc cấp quản lý.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 22 - 30 tuổi.
Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên trái ngành, đang chờ bằng
Có tai nghe, laptop cá nhân
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm
Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt
Có khả năng sáng tạo, tư duy làm việc độc lập
Kỹ năng tin học văn phòng (đặc biệt excel)
Kỹ năng lập báo cáo
Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ, chịu được áp lực cao trong công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Sạch Sacotec Thì Được Hưởng Những Gì
12 ngày phép/năm
Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Hưởng lương tháng 13; Thưởng lễ tết và các loại thưởng khác theo tình hình sản xuất kinh doanh.
Các hoạt động tập thể: Team building, nghỉ mát, thể dục thể thao
Nghỉ trưa 1.5 tiếng
Bảo hiểm xã hội, Thưởng hiệu quả làm việc, Thưởng tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Sạch Sacotec
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
