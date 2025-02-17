Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vias Vũng Tàu Hotel làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

 Dự đoán tình hình thị trường dựa trên kết quả nghiên cứu và thu thập dữ liệu, từ đó định hướng chiến lược Kinh Doanh cho khách sạn trong ngắn hạn và dài hạn cho phân khúc Corporate./ To foresee the market status base on the result of research and information gathering, to set the Sales strategy for the hotel in short and long term from there for Corporate Segment.

 Lập kế hoạch ngân sách cho hoạt động Kinh Doanh xúc tiến trong năm./ To set budget plan for operations of Sales in the year.

 Triển khai thực hiện kế hoạch với các phòng ban bộ phận liên quan./ To deploy the plan with relating departments.

 Thực thi các quy định, quy trình của bộ phận Kinh Doanh./ To implement of regulations and procedures of Sales Department.

 Thiết lập mối quan hệ mật thiết với khách hàng tiềm năng, các công ty thương mại, hãng hàng không, ngân hàng, các tập đoàn lớn & đa quốc gia.../ To establish close relationship with potential clients, trading companies, airline company, banks, Large and multinational corporations…

 Duy trì chế độ họp định kỳ để đánh giá tình hình kinh doanh từng tuần/tháng./ To maintain periodic meetings to evaluate the business status of each week/month.

 Tham gia vào việc phát triển chiến lược tiếp thị Vias Hotels & Resorts để tăng khối lượng, thị phần và doanh thu của khách sạn, theo dõi xu hướng đặt phòng hiện tại và sửa đổi chiến lược tiếp thị cho phù hợp/ Participates in the development of Vias Hotels & Resorts marketing strategies to increase volume, market share, and resort revenue, monitoring current booking trends and modifying marketing strategies accordingly

 Tham dự và khai thác các sự kiện hội chợ triển lãm, hội chợ quốc tế để tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường./ To attend tradeshow, international fair to look for new clients and extend market.

 Tổ chức công tác thu thập ý kiến khách hàng phản ảnh đóng góp về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của khách sạn để điều chỉnh kịp thời./ To collect guest’s comments about quality of hotel’s product and service in order to have adjustment on time.

 Quản lý việc phân phối và đo lường tính đồng nhất dịch vụ khách hàng phù hợp với các tiêu chuẩn dịch vụ cốt lõi của công ty và các thuộc tính thương hiệu/ Manages the delivery and measurement of guest service consistent with the company’s core service standards and brand attributes.

 Giám sát chi phí của bộ phận và hỗ trợ trong việc kiểm soát chi phí/ Monitors department expenditures and assists in the control of costs.

 Cung cấp dữ liệu cho nghiên cứu, phát triển, đánh giá và triển khai các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ và quy trình mới để đảm bảo vị trí cạnh tranh của Vias Hotels & Resorts. Dự đoán nhu cầu khách hàng thay đổi trong môi trường khu nghỉ dưỡng năng động./ Provides input into the research, development, evaluation, and implementation of new products, services, technology, and processes to ensure Vias Hotels & Resorts’competitive position and in anticipation of changing customer needs within the dynamic hospitality environment.

 Duy trì mối quan hệ làm việc tuyệt vời với giám sát các bộ phận khác, tạo ra một môi trường làm việc thúc đẩy tinh thần đồng đội, tôn trọng lẫn nhau và sự hài lòng của nhân viên; tuân thủ chính sách của công ty./ Maintains excellent working relationships with other department supervisor, creating a work environment that promotes teamwork, mutual respect, and employee satisfaction; compliance with company policies, legal requirements.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

 Yêu cầu có 4 năm kinh nghiệm làm việc/ Requires 4 years of work experience in an equivalent position.

 Yêu cầu có bằng cử nhân/ Bachelor degree is required

 Có kinh nghiệm sử dụng máy tính và phần mềm kinh doanh/ Proven experience with computers and business software.

 Cần có ngoại hình chỉn chu/ Must present a well-groomed appearance.

 Yêu cầu thông thạo tiếng Anh/ Fluent in English is encourage/required

 Kỹ năng giao tiếp xuất sắc và chuyên nghiệp, cả nói và viết/ Exceptional and professional communication skills, both oral and written.

 Hồ sơ bán hàng thành công được chứng minh. Có khả năng thiết lập mục tiêu doanh số và kỳ vọng doanh thu, đồng thời tạo ra kết quả có thể đo lường được/ Proven successful sales record. Ability to structure sales quota goals and revenue expectations while creating measurable results.

 Hiểu biết về các báo cáo thống kê/ Familiarity with statistical reports.

 Có khả năng triển khai các kế hoạch chiến lược/ Ability to implement strategic plans.

 Có kinh nghiệm trước đây về hợp đồng, đàm phán và quản lý thay đổi/ Prior experience with contracting, negotiating and change management.

 Kiến thức về phân khúc thị trường, quản lý giá và công suất phòng/ Knowledge of market segmentation, yield and inventory management.

 Khả năng xây dựng mối quan hệ hiệu quả và truyền đạt ý tưởng, suy nghĩ và định hướng trong các cuộc họp với khách hàng và nhóm/ Capacity to foster productive relations and communicate ideas, thoughts and direction in client and group meetings.

 Khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, phán đoán tốt và kỹ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề và theo dõi tình huống. Có khả năng giải quyết các xung đột và thách thức trong hoạt động và bán hàng/ Strong leadership, sound judgment, and superior decision-making, problem-solving and follow up skills. Ability to resolve operational and sales conflicts and challenges.

 Kỹ năng phục vụ khách hàng xuất sắc. Khả năng xử lý các tình huống khó khăn hoặc căng thẳng với sự khéo léo và ngoại giao. Giữ bí mật về dữ liệu của khách sạn và khách hàng/ Excellent guest service skills. Ability to respond to handle difficult or stressful situations with tact and diplomacy. Exercise confidentiality with hotel and guest data.

 Tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận bảo mật và các chính sách, thủ tục được công ty cung cấp và phù hợp với khu vực/ Adheres strictly to confidentiality agreements and other policies and procedures provided by the company and appropriate for the region.

 Hiểu biết sâu rộng về khái niệm sang trọng của ngành dịch vụ/ Strong understanding and appreciation of the concept of luxury and hospitality.

Tại Công Ty Cổ Phần Vias Vũng Tàu Hotel Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

- Thu nhập hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vias Vũng Tàu Hotel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin