Tuyển Nhân viên kinh doanh Viện Nghiên Cứu Da Giầy làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Viện Nghiên Cứu Da Giầy
- Hà Nội:
- 160 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
- 95 Lò Đúc, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- 51 Huỳnh Thúc Kháng, Khu tập thể Nam Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- 138 Đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội
- 182 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
- 136 Vạn Phúc, Hà Đông
- 25 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- 52 Vũ Phạm Hàm
- 292 Cầu Giấy
- 267 CAO LỖ, Đông Anh, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Cập nhật thông tin về hàng hóa, sản phẩm mới
Sắp xếp và trưng bày hàng hóa
Tư vấn sản phẩm – Bán hàng
Chăm sóc khách hàng
Kiểm kê hàng hóa
Làm việc tất cả các ngày trong tuần ( kể cả ngày lễ , có nhân lương ngày lễ ) ( 6.5h / ca + 30p ăn ca). Tổng thời gian làm việc 195h-202h/tháng. ( = 24-25 ngày công 8h - không nhiều hơn quy định của Nhà nước )
Xoay ca linh hoạt. Thời gian : Ca sáng 8h30-15h30 . Ca Chiều 15h-22h. Làm xoay ca luân phiên
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn là 1 lợi thế,
Bạn là người thân thiện, niềm nở, thích giao tiếp với người khác
Yêu thích công việc bán hàng và chăm sóc khách hàng
Dưới 1 năm kinh nghiệm
Tại Viện Nghiên Cứu Da Giầy Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo luật lao động; chế độ phúc lợi hiếu, hỉ, sinh nhật, du lịch nghỉ mát
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, định hướng chuyên môn phát triển bản thân
Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số hàng tháng, quý, năm hấp dẫn
Nhân hệ số lương nếu đi làm các ngày lễ , tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Nghiên Cứu Da Giầy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
