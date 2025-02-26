Tuyển Nhân viên kinh doanh Viện Nghiên Cứu Da Giầy làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 160 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội - 95 Lò Đúc, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội - 51 Huỳnh Thúc Kháng, Khu tập thể Nam Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội - 138 Đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội - 182 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội - 136 Vạn Phúc, Hà Đông - 25 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội - 52 Vũ Phạm Hàm - 292 Cầu Giấy - 267 CAO LỖ, Đông Anh, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Cập nhật thông tin về hàng hóa, sản phẩm mới

Sắp xếp và trưng bày hàng hóa

Tư vấn sản phẩm – Bán hàng

Chăm sóc khách hàng

Kiểm kê hàng hóa

Làm việc tất cả các ngày trong tuần ( kể cả ngày lễ , có nhân lương ngày lễ ) ( 6.5h / ca + 30p ăn ca). Tổng thời gian làm việc 195h-202h/tháng. ( = 24-25 ngày công 8h - không nhiều hơn quy định của Nhà nước )

Xoay ca linh hoạt. Thời gian : Ca sáng 8h30-15h30 . Ca Chiều 15h-22h. Làm xoay ca luân phiên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam / Nữ : tuổi từ 18 trở lên. Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông.

Ngoại hình ưa nhìn là 1 lợi thế,

Bạn là người thân thiện, niềm nở, thích giao tiếp với người khác

Yêu thích công việc bán hàng và chăm sóc khách hàng

Dưới 1 năm kinh nghiệm

Tại Viện Nghiên Cứu Da Giầy Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: 7.5- 9tr ( thưởng vượt KPI hàng tháng, quý, năm; thưởng hoa hồng với sp cao cấp ) .

Làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo luật lao động; chế độ phúc lợi hiếu, hỉ, sinh nhật, du lịch nghỉ mát

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, định hướng chuyên môn phát triển bản thân

Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số hàng tháng, quý, năm hấp dẫn

Nhân hệ số lương nếu đi làm các ngày lễ , tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Nghiên Cứu Da Giầy

