Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 700 - 1,000 USD

1. Giới thiệu các giải pháp của công ty cho các ngân hàng, đàm phán giá, lập chiến lược đấu thầu

2. Điều tra thị trường và thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh

3. Meeting với khách hàng, lập biên bản họp, các báo cáo liên quan và báo cáo

4. Trao đổi với công ty mẹ ở Hàn Quốc

5. Tiếp nhận phản hồi của khách hàng và đối ứng

6. Hỗ trợ kinh doanh ( Tìm kiếm khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng, meeting với khách hàng và lập báo cáo, điều tra thị trường, thu thập thông tin ngành ngân hàng, hỗ trợ các sự kiện,...)

7. Tiếp nhận đơn đặt hàng, tiến hành ký hợp đồng và hỗ trợ các công việc liên quan đến logistic khi giao hàng

8. Các loại giấy tờ paperwork của team kinh doanh (Tổng hợp chi phí/Đơn phê duyệt, …)