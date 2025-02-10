Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 700 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina
- Bắc Ninh: Lô CN 08
- 1, Khu công nghiệp Yên Phong II
- C, Tam Giang, Thị Trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 700 - 1,000 USD
1. Giới thiệu các giải pháp của công ty cho các ngân hàng, đàm phán giá, lập chiến lược đấu thầu
2. Điều tra thị trường và thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh
3. Meeting với khách hàng, lập biên bản họp, các báo cáo liên quan và báo cáo
4. Trao đổi với công ty mẹ ở Hàn Quốc
5. Tiếp nhận phản hồi của khách hàng và đối ứng
6. Hỗ trợ kinh doanh ( Tìm kiếm khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng, meeting với khách hàng và lập báo cáo, điều tra thị trường, thu thập thông tin ngành ngân hàng, hỗ trợ các sự kiện,...)
7. Tiếp nhận đơn đặt hàng, tiến hành ký hợp đồng và hỗ trợ các công việc liên quan đến logistic khi giao hàng
8. Các loại giấy tờ paperwork của team kinh doanh (Tổng hợp chi phí/Đơn phê duyệt, …)
Với Mức Lương 700 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Anh tốt 4 kĩ năng (bắt buộc)
- Có kinh nghiệm từ 4-5 năm
- Có kinh nghiệm liên quan đến: Hoạt động kinh doanh (Điều tra thị trường, lập báo cáo/ biên bản họp, v.v...), kĩ năng đàm phán và tư vấn cho khách hàng và đối tác
Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
