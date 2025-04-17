Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Gia Lai thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Gia Lai: - Cửa hàng Fresh Shop số 376/10 Lê Duẩn, Phường Thắng Lợi, Tp. Pleiku, T. Gia Lai, Thành phố Pleiku

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Sản phẩm kinh doanh là sản phẩm Fresh Shop của C.P. Việt Nam như trứng, thịt heo tươi, thịt heo đông lạnh, rau củ quà và xúc xích;

Giao hàng đến Khách hàng trong khu vực huyện;

Kiểm kê sản phẩm hằng ngày / hằng tuần hoặc đột xuất;

Chi tiết công việc sẽ được Quản lý chia sẻ chi tiết khi phỏng vấn Online

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo;

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản;

Yêu thích kinh doanh và có sức khỏe tốt;

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành;

Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (lương cứng) 8-9 triệu/ tháng, phụ cấp cơm 730 nghìn/ tháng, chưa bao gồm KPI nếu có;

Ký HĐLĐ chính thức ngay sau phỏng vấn đạt. Được hưởng 100% lương và đóng các loại bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) ngay trong tháng thử việc;

Hỗ trợ 20 triệu VNĐ/năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo (nếu có);

Chính sách tăng lương cơ bản lên đến 20%/ năm, tùy theo hoạt động kinh doanh của Công Ty và hiệu quả làm việc thực tế;

Cam kết môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

