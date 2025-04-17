Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Gia Lai thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Gia Lai:
- Cửa hàng Fresh Shop số 376/10 Lê Duẩn, Phường Thắng Lợi, Tp. Pleiku, T. Gia Lai, Thành phố Pleiku
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Sản phẩm kinh doanh là sản phẩm Fresh Shop của C.P. Việt Nam như trứng, thịt heo tươi, thịt heo đông lạnh, rau củ quà và xúc xích;
Giao hàng đến Khách hàng trong khu vực huyện;
Kiểm kê sản phẩm hằng ngày / hằng tuần hoặc đột xuất;
Chi tiết công việc sẽ được Quản lý chia sẻ chi tiết khi phỏng vấn Online
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo;
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản;
Yêu thích kinh doanh và có sức khỏe tốt;
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành;
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản;
Yêu thích kinh doanh và có sức khỏe tốt;
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành;
Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản (lương cứng) 8-9 triệu/ tháng, phụ cấp cơm 730 nghìn/ tháng, chưa bao gồm KPI nếu có;
Ký HĐLĐ chính thức ngay sau phỏng vấn đạt. Được hưởng 100% lương và đóng các loại bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) ngay trong tháng thử việc;
Hỗ trợ 20 triệu VNĐ/năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo (nếu có);
Chính sách tăng lương cơ bản lên đến 20%/ năm, tùy theo hoạt động kinh doanh của Công Ty và hiệu quả làm việc thực tế;
Cam kết môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;
Ký HĐLĐ chính thức ngay sau phỏng vấn đạt. Được hưởng 100% lương và đóng các loại bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) ngay trong tháng thử việc;
Hỗ trợ 20 triệu VNĐ/năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo (nếu có);
Chính sách tăng lương cơ bản lên đến 20%/ năm, tùy theo hoạt động kinh doanh của Công Ty và hiệu quả làm việc thực tế;
Cam kết môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI