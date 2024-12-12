Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Glandcore làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 200/9 Bình Lợi, phường 13,Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Khai thác kênh OTC/ETC tại một trong những địa bàn được giao: Bệnh viện, phòng khám, phòng mạch tư.

Triển khai các chương trình marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng của Công ty đến các bệnh viện, phòng khám, phòng mạch tư

Cung cấp, quảng bá thông tin sản phẩm và chính sách kinh doanh đếnDược sĩ và Bác sĩ.

Thiết lập mối quan hệ vớiDược sĩ, Bác sĩ tạiđịa bàn được giao.

Theo dõi, cập nhập thông tin sản phẩm dịch vụ của công ty tại các Khoa Dược, Bệnh viện được phân công.

Lập kế hoạch bán hàng nhằm đạt được chỉ tiêu phân bổ..

Đề xuất các chương trình bán hàng phù hợp với Công ty.

Xây dựng hình ảnh công ty, hình ảnh sản phẩm.

Trao dồi kiến thức, kỹ năng bán hàng. Tham gia các hoạt động của nhóm, của phòng và của công ty

Đảm bảo chỉ tiêu doanh số ETC được giao.

Thực hiện các chế độ báo cáo hằng ngày, hằng tuần, tháng, quý theo quy định.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Dược, Hóa, Sinh, Kỹ thuật.

Có tối thiểu 1 năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh ở vị trí tương đương.

Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc/Trưởng phòng Kinh doanh về công việc được giao.

Sức khỏe tốt, sẵn sàng di chuyển thường xuyên.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, giao tiếp tốt.

Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh như dược, hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng nhanh...

Tại Công Ty TNHH Glandcore Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chủ động, sáng tạo

Lộ trình phát triển rõ ràng, đánh giá 1 năm/1 lần về đáp ứng công việc

Thu nhập 8-12 triệu+++ (Lương cứng + Thưởng doanh số + Thưởng hiệu suất công việc KPIs hàng tháng)

Đóng BHXH full lương và theo đúng quy định pháp luật

Thử việc hưởng lương 85%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Glandcore

