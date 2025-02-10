Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN PHÒNG SẠCH ANH KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lương hấp hẫn (lương cứng 8 đến 15 triệu + hoa hồng + thưởng) - Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp; - Được hưởng tất cả các chế độ BHXH, BTYT, BHTN theo quy định luật lao động; - Chế độ nghỉ dưỡng, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm. - Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và công bằng., Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

- Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng mục tiêu : Nhà thầu, chủ đầu tư, dự án xây dựng,..., xây dựng dữ liệu khách hàng tiềm năng; phát triển quan hệ ra nhiều phân khúc thị trường.

- Lập kế hoạch công tác ngày /tuần, báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng...

- Trực tiếp hoặc phối hợp các phòng ban liên quan thúc đẩy đơn hàng, hoá đơn, xử lý khiếu nại của khách hàng...

- Chịu trách nhiệm doanh số được giao.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương tối thiểu 1 năm.

- Có hiểu biết cơ bản kĩ thuật HVAC ( là một lợi thế)

- Ưu tiên có mối quan hệ với các nhà thầu, chủ đầu tư, kiến trúc, thiết kế, ...

- Năng động, nhiệt tình và cẩn thận trong công việc.

- Khả năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ.

- Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN PHÒNG SẠCH ANH KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN PHÒNG SẠCH ANH KHANG

