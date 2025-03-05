Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 130 Quán Thánh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Trực tiếp tư vấn, xay dựng và bán các tour du lịch tại Việt Nam, Cambodia, Laos, Thailand cho khách hàng nói tiếng Pháp.

Thiết kế các chương trình du lịch và lập báo giá theo yêu cầu của khách hàng.

Chịu trách nhiệm, đàm phán và theo dõi quy trình bán hàng cá nhân và theo dõi khách hàng/đại lý.

Gửi xác nhận đặt tour cuối cùng và tài liệu, chứng nhận thanh toán du lịch cho khách hàng/đại lý trước ngày đi tour.

Liên kết với các bộ phận Điều Hành để đảm bảo tính khả thi của các dịch vụ và để giúp giải quyết vấn đề cho khách hàng khi cần.

Thành thạo 4 kỹ năng Tiếng Pháp (nghe - nói - đọc - viết).

Thành thạo 4 kỹ năng Tiếng Pháp (nghe - nói - đọc - viết).

Ứng viên có kinh nghiệm it nhất 1 năm trong việc bán tour cho khách nước ngoài

Năng động, nhiệt tình, có niềm đam mê với du lịch và bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : từ 8 –15 triệu VNĐ/tháng tuỳ thuộc vào kinh nghiệm và năng lực + thưởng hoa hồng hấp dẫn, nâng tổng mức thu nhập từ 20-30tr

Mức hoa hồng hấp dẫn được quy định rõ ràng đảm bảo quyền lợi của nhân viên.

Thưởng doanh số ngay sau khi kết thúc tháng bán hàng.

Môi trường văn hóa trẻ trung, năng động, thân thiện. BLĐ tâm lý và vui vẻ.

Được đào tạo bởi đội ngũ nhân sự với chuyên môn cao ở nhiều ngôn ngữ khác nhau

Các phúc lợi bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ, nghỉ dưỡng, thưởng lễ tết đầy đủ

Các hoạt động ngoại khóa, du xuân, sinh nhật CBNV được tổ chức định kỳ tăng tính kết nối.

Thưởng lễ tết, thưởng sáng kiến, thưởng thành tích xuất sắc; du lịch hàng năm với công ty, du lịch khảo sát địa điểm...

