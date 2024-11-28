Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH KSMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - A10 HH6 Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội||, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

KSMC là công ty chuyên về tự động hoá và công nghệ cao, Công ty làm đại diện bán hàng và giải pháp kỹ thuật cho ,PANASONIC JAPAN, HAKKO JAPAN, KYOWA JAPAN, JNC JAPAN etc.... ở Vietnam.

KSMC có trụ sở chính tại Hà Nội và Chi nhánh ở Hồ Chí Minh. Để phục vụ kế hoạch phát triển và mở rộng thị trường Việt Nam. Chúng tôi cần tuyển dụng nhân sự cho khu vực thị trường là Hà Nội và Hồ Chí Minh,

Sales and Marketing

+ Cung cấp các sản phẩm tự động hoá và giải pháp, công nghệ của công ty cho khach hàng tại các khu công nghiệp ở Hà Nội, HCM

+ Xây dựng quan hệ, phát triển và quản lý hệ thống khách hàng trong khu vực.

+ Hỗ trợ khách hàng sau bán hàng.

+ Làm việc trực tiếp với chuyên gia Nhật, Mỹ,...

+ Yêu thích công việc kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

+ Có kinh nghiệm làm sales cho khách hàng ở khu công nghiệp từ 2 năm.

+ Sử dụng tốt máy tính văn phòng và internet

+ Tốt nghiệp các trường khối kinh tế, ngoại ngữ và kỹ thuật.

+ Yêu thích công việc kinh doanh, giao tiếp

QUYỀN LỢI DÀNH CHO ỨNG VIÊN:

+ Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

+ Thu nhập tốt: Lương + thưởng doanh số.

+ Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, [protected info]

+ Học tập và đào tạo ở nước ngoài thường xuyên

*** Nộp hồ sơ bằng tiếng anh

Địa điểm làm việc

Khu Vuc Hanoi :

1. KSMC VIETNAM - Việt hưng

Đô thị Việt Hưng - Quận Long Biên - TP Hà Nội

2. KSMC VIETNAM - Cầu Giấy

302 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu giấy, Hà nội.

Khu Vuc HCM :

1. KSMC VIETNAM - Gò Vấp

214 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp , HCM

2. KSMC VIETNAM - Bình Thạnh

300 Võ Oanh , Phường 25 , Quận Bình Thạnh, HCM

Tại Công Ty TNHH KSMC Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Mức Lương và thưởng : Thỏa thuận

Đào tạo

Được tạo cơ hội cao để phát triển và thăng tiến sự nghiệp

Hoạt động nhóm

Học tập và đào tạo ở nước ngoài thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH KSMC

