Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tú Phượng Tony làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lê văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phân tích thị trường, quy hoạch danh sách khách hàng Horeca sẽ tiếp cận.

- Xây dựng chính sách bán hàng, chiến lược kinh doanh sản phẩm công ty vào kênh Horeca.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan cho kế hoạch truyền thông, phát triển sản phẩm.

- Trực tiếp bán hàng, lên đơn, theo dõi đơn hàng cho đến khi sản phẩm giao đến khách hàng.

- Thu thập thông tin, xử lý các khiếu nại từ khách hàng một cách chuyên nghiệp.

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kinh doanh, marketing

-Có kinh nghiệm bán hàng ở kênh Horeca là một lợi thế,

-Kiến thức về sản phẩm sẽ được đào tạo.

-Tiếng Anh cơ bản, biết sử dụng vị tính văn phòng

- Giao tiếp tốt, có khả năng phục vụ khách hàng tốt. chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn

Chế độ quyền lợi:

-Lương thỏa thuận + thưởng KPI trên doanh thu bán hàng, thưởng xứng đáng theo năng lực.

-Môi trường làm việc than thiện, hòa đồng, luôn gắn kết. Cơ hội thăng tiến cao.

-Hỗ trợ chi phí di chuyển, ăn trưa

-Tham gia BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định.

-Làm việc tại Hà Nội và công tác các tỉnh phía Bắc. Văn phòng:Lê văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

