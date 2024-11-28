Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 2, Số 217 Nguyễn Ngọc Nại,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
• Tư vấn cho khách hàng về dịch vụ tour, khách sạn, địa điểm tham quan và xác định chi phí phù hợp.
• Thực hiện tư vấn những dịch vụ phù hợp, đồng thời linh hoạt thay đổi một vài điểm cụ thể đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách; đảm bảo đàm phán thành công
• Thực hiện các công việc khác từ cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
♦ Có kinh nghiệm là lợi thế.
♦ Kỹ năng giao tiếp tốt
♦ Kỹ năng đàm phán giá, dịch vụ; trao đổi làm việc với đối tác
♦ Cẩn thận, chi tiết, làm việc có kế hoạch...
♦ Thành thạo tin học văn phòng.
Tại Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD Thì Được Hưởng Những Gì
♦ Lương thỏa thuận (lương cứng + hoa hồng): 8.0000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ
♦ Được đóng BHXH, BHYT
♦ Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp nhưng vô cùng trẻ trung, thân thiện, năng động
♦ Được đào tạo và hướng dẫn các vấn đề chuyên môn và ngoài chuyên môn
♦ Được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD
