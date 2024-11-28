Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 2, Số 217 Nguyễn Ngọc Nại,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Tư vấn cho khách hàng về dịch vụ tour, khách sạn, địa điểm tham quan và xác định chi phí phù hợp.
• Thực hiện tư vấn những dịch vụ phù hợp, đồng thời linh hoạt thay đổi một vài điểm cụ thể đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách; đảm bảo đàm phán thành công
• Thực hiện các công việc khác từ cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

♦ Có kinh nghiệm là lợi thế.
♦ Kỹ năng giao tiếp tốt
♦ Kỹ năng đàm phán giá, dịch vụ; trao đổi làm việc với đối tác
♦ Cẩn thận, chi tiết, làm việc có kế hoạch...
♦ Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD Thì Được Hưởng Những Gì

♦ Lương thỏa thuận (lương cứng + hoa hồng): 8.0000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ
♦ Được đóng BHXH, BHYT
♦ Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp nhưng vô cùng trẻ trung, thân thiện, năng động
♦ Được đào tạo và hướng dẫn các vấn đề chuyên môn và ngoài chuyên môn
♦ Được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD

Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 217 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội,

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

