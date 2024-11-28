Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2, Số 217 Nguyễn Ngọc Nại,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Tư vấn cho khách hàng về dịch vụ tour, khách sạn, địa điểm tham quan và xác định chi phí phù hợp.

• Thực hiện tư vấn những dịch vụ phù hợp, đồng thời linh hoạt thay đổi một vài điểm cụ thể đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách; đảm bảo đàm phán thành công

• Thực hiện các công việc khác từ cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

♦ Có kinh nghiệm là lợi thế.

♦ Kỹ năng giao tiếp tốt

♦ Kỹ năng đàm phán giá, dịch vụ; trao đổi làm việc với đối tác

♦ Cẩn thận, chi tiết, làm việc có kế hoạch...

♦ Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD Thì Được Hưởng Những Gì

♦ Lương thỏa thuận (lương cứng + hoa hồng): 8.0000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ

♦ Được đóng BHXH, BHYT

♦ Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp nhưng vô cùng trẻ trung, thân thiện, năng động

♦ Được đào tạo và hướng dẫn các vấn đề chuyên môn và ngoài chuyên môn

♦ Được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD

