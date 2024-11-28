Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MAX EAGLE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MAX EAGLE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH MAX EAGLE
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
CÔNG TY TNHH MAX EAGLE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MAX EAGLE

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Miền Bắc|Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân|43/15 đường số 38, phường An Khánh, Tp Thủ Đức (Quận 2), TPHCM, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Trả lời tin nhắn và bình luận của khách hàng trên pancake.
- Công tác bán hàng như là: tư vấn, giới thiệu sản phẩm, giải đáp các thắc mắc của khách hàng, báo giá về sản phẩm và chốt đơn
- Công tác hỗ trợ để chăm sóc khách hàng: giải đáp những câu hỏi của khách hàng cũ, khách hàng hiện tại có liên quan đến đổi trả, mua thêm sản phẩm và gộp đơn...
- Gọi điện thoại hỗ trợ khách hàng nếu như khách hàng để lại số điện thoại ở trên trang, hoặc được chia số.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 6 tháng năm về mảng: sale, telesale, trực page
- Laptop cá nhân
- Yêu cầu có thể làm cả 2 ca
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cầu tiến
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH MAX EAGLE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập khôn giới hạn > 15.000.000
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Đăng ký nghỉ 1 ngày trong tuần
- Khi lên chính thức sẽ cộng thêm 1 phép năm trong tháng
-Lướng cứng: 6.000.000 + % hoa hồng
- Phụ cấp: 1.000.000- 2.000.000 ( trong vòng 2 tháng thử việc NV tại khu vực HN)
- Du lịch hàng năm cùng công ty
- Tổ chức sinh nhật hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAX EAGLE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MAX EAGLE

CÔNG TY TNHH MAX EAGLE

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 10, tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

