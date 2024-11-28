Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MAX EAGLE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Bắc|Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân|43/15 đường số 38, phường An Khánh, Tp Thủ Đức (Quận 2), TPHCM, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Trả lời tin nhắn và bình luận của khách hàng trên pancake.

- Công tác bán hàng như là: tư vấn, giới thiệu sản phẩm, giải đáp các thắc mắc của khách hàng, báo giá về sản phẩm và chốt đơn

- Công tác hỗ trợ để chăm sóc khách hàng: giải đáp những câu hỏi của khách hàng cũ, khách hàng hiện tại có liên quan đến đổi trả, mua thêm sản phẩm và gộp đơn...

- Gọi điện thoại hỗ trợ khách hàng nếu như khách hàng để lại số điện thoại ở trên trang, hoặc được chia số.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 6 tháng năm về mảng: sale, telesale, trực page

- Laptop cá nhân

- Yêu cầu có thể làm cả 2 ca

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cầu tiến

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH MAX EAGLE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập khôn giới hạn > 15.000.000

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

- Đăng ký nghỉ 1 ngày trong tuần

- Khi lên chính thức sẽ cộng thêm 1 phép năm trong tháng

-Lướng cứng: 6.000.000 + % hoa hồng

- Phụ cấp: 1.000.000- 2.000.000 ( trong vòng 2 tháng thử việc NV tại khu vực HN)

- Du lịch hàng năm cùng công ty

- Tổ chức sinh nhật hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAX EAGLE

