Tuyển Nhân viên kinh doanh YODAY MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại YODAY MEDIA
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Gò Vấp,Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Trực trên phần mềm Pancake - liên hệ, trả lời tin nhắn, tư vấn khách hàng để chốt đơn, xử lý đơn hàng.
Data khách hàng sẵn có là những khách hàng có nhu cầu mua hàng (sản phẩm đa dạng tùy theo livestream quần áo, mỹ phẩm, ...).
Thực hiện những công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân.
Có kinh nghiệm trực page, CSKH qua kênh chat.
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm Pancake, POS.
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm.
Tại YODAY MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8-15 triệu tùy theo năng lực.
Thưởng chuyên cần, hoa hồng theo từng đơn.
Làm chủ nhật: x2 - Lễ tết x3
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn.
Thời gian làm việc:8-10 tiếng/ngày làm từ 8:00 - 17:00 (T2-CN) làm fulltime (off luân phiên 2 ngày/tháng)
Làm việc tại:Số 03, Nguyễn Oanh, Phường 10, Gò Vấp, TP. HCM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại YODAY MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
