Tuyển Nhân viên kinh doanh YODAY MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Gò Vấp,Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Trực trên phần mềm Pancake - liên hệ, trả lời tin nhắn, tư vấn khách hàng để chốt đơn, xử lý đơn hàng.

Data khách hàng sẵn có là những khách hàng có nhu cầu mua hàng (sản phẩm đa dạng tùy theo livestream quần áo, mỹ phẩm, ...).

Thực hiện những công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân.

Có kinh nghiệm trực page, CSKH qua kênh chat.

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm Pancake, POS.

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm.

Tại YODAY MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-15 triệu tùy theo năng lực.

Thưởng chuyên cần, hoa hồng theo từng đơn.

Làm chủ nhật: x2 - Lễ tết x3

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Thời gian làm việc:8-10 tiếng/ngày làm từ 8:00 - 17:00 (T2-CN) làm fulltime (off luân phiên 2 ngày/tháng)

Làm việc tại:Số 03, Nguyễn Oanh, Phường 10, Gò Vấp, TP. HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại YODAY MEDIA

