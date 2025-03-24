Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: - Khu công nghiệp Trảng Bàng, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc

- Theo dõi và chăm sóc các khách hàng được phân công phụ trách .

- Khai thác khách hàng theo định hướng của Phòng Kinh Doanh nhằm tăng doanh số, doanh thu theo mục tiêu của Phòng Kinh Doanh, thực hiện các công tác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Phòng

- theo dõi và thu hồi công nợ từ khách hàng.

- Quan hệ với các phong ban khác để giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Tạo mối quan hệ tốt với các khách hàng để duy trì việc bán hàng lâu dài.

- Liên hệ với các đối tác để tìm hiểu thông tin thị trường, thông tin đối thủ để có kế hoạch thực hiện mục tiêu được giao một cách hợp lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên

- Yêu thích công việc kinh doanh

* Phẩm chất:

- Có khả năng chịu áp lực công việc cao

- Có tính kỷ luật cao.

- Cẩn thận, năng động, sáng tạo

- Cầu tiến và ham học hỏi.

* Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Word, Excel...

- Có kỹ năng giao tiếp tốt

- Biết ngoại ngữ là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc tốt và thân thiện

- Công ty đài thọ miễn phí nhà trọ và 30 kwh điện/ phòng / tháng

- Đài thọ 01 bữa cơm giữa ca

- Đồng phục 2 bộ/ năm. Giày bảo hộ: 2 đôi/ năm

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định

- Xét tăng lương mỗi năm 01 lần

- Thưởng các ngày Lễ lớn

- Quà tết cho tất cả CB - CNV vào dịp Tết Nguyên đán

- Có xe đưa rước từ TP.HCM đến công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

