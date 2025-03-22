Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Tây Ninh thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
- Tây Ninh:
- 969 Cách Mạng Tháng Tám , Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Thực hiện chỉ tiêu doanh số được giao:
Nắm rõ các chương trình bán hàng và các chương trình khuyến mãi
Khai thác nguồn khách hàng có sẵn và tìm kiếm nguồn khách hàng mới
Tư vấn bán hàng
Triển khai các công tác tiếp thị thị trường theo phân công của quản lý: phát tờ rơi, phát bóng bay,…
Dịch vụ khách hàng:
Quản lý hàng hóa, tủ kệ trưng bày: thực hiện quy trình phục vụ khách hàng
Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng
Quản lý và vệ sinh hàng hóa, tủ kệ trưng bày tại khu vực được phân công, lưu trữ các loại chứng từ
Phối hợp với kế toán và kho thực hiện kiểm kê hàng hóa định kỳ
Trưng bày và cập nhật thông tin sản phẩm mới, giá cả, tính năng, các chương trình khuyến mãi
Xử lý các công việc khác:
Thực hiện một số công việc khi quản lý trực tiếp yêu cầu
Phối hợp các phòng ban trong các hoạt động liên quan đến bán hàng
Thực hiện nội quy, quy định, quy trình, chính sách, các thay đổi liên quan đến hoạt động của công ty
Giải quyết các khiếu nại khách hàng
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kiến thức liên quan thiết bị ICT như PC/ Laptop/Điện thoại/Điện máy/Gia dụng/...và Yêu thích các sản phẩm công nghệ.
Giao tiếp tốt, có khả năng trình bày, tư vấn, thuyết phục khách hàng và xây dựng mối quan hệ
Ngoại hình dễ nhìn, chủ động, nhiệt tình, thân thiện
Tố chất sales, chịu được áp lực doanh số.
Xoay ca 8h-17h30; 12h-21h30; 1 ngày OFF/tuần
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe sau khi thử việc thành công
Được tham gia BHXH, BHTN và BHYT theo quy định
Khám sức khoẻ định kỳ, Du lịch nghỉ mát hằng năm cùng công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, vui vẻ, được đào tạo bài bản trong quá trình làm việc
Lộ trình thăng tiến rõ ràng cho từng vị trí, có cơ hội học hỏi chuyên sâu hơn về các thiết bị ICT
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI