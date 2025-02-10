Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TEKNIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 38/23 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn dịch vụ thiết kế kiến trúc, nội thất, thi công xây dựng, thi công nội thất.

Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng mối quan hệ khách hàng là chủ đầu tư dự án, nhà thầu thi công dự án, đơn vị thiết kế, tư vấn, và các đối tác liên quan.

Đàm phán, triển khai các gói hợp đồng đã tư vấn và theo dõi tiến độ công trình đến lúc nghiệm thu.

Phối hợp với các phòng ban kỹ thuật và tư vấn, phản hồi nhanh chóng các yêu cầu từ khách hàng.

Chăm sóc và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án và sau bán hàng.

Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để nắm bắt nhu cầu và xu hướng mới của khách hàng.

Thực hiện, theo dõi và báo cáo kế hoạch kinh doanh hàng tuần, hàng tháng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý và Trưởng phòng Kinh Doanh.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: nam/nữ: 20 - 30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn; có nền tảng về thiết kế kiến trúc, nội thất là lợi thế;

Làm việc toàn thời gian: 8:30 AM - 6:00 PM từ Thứ 2 - Thứ 6 (nghỉ trưa 1h30’);

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tư vấn kinh doanh, bán hàng, ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh ngành thiết kế nội thất;

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt;

Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao;

Nhiệt tình, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao;

Giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế;

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TEKNIX Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở và thoải mái, tạo mọi điều kiện để phát triển năng lực bản thân;

Lương thưởng xứng đáng năng lực, lương cơ bản + hoa hồng dự án + thưởng KPI;

Được hướng dẫn, đào tạo phát triển nghề nghiệp, kỹ năng;

Hỗ trợ chi phí gửi xe, chi phí đi lại phục vụ cho công việc;

Văn phòng tiện nghi, túi ngủ, bánh trà, cà phê cho nhân viên;

Cơ hội làm việc với nhiều đối tác trong lĩnh vực thiết kế nội thất và xây dựng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TEKNIX

