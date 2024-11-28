Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 1 Khu vực 1 sale chạy, Vĩnh Cửu, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển hệ thống khách hàng mới trong khu vực phụ trách;

Xử lí phản hồi thông tin từ khách hàng và thị trường;

Đàm phán, đề xuất các chương trình khuyến mại cho khách hàng trực tiếp phụ trách;

Phụ trách các thủ tục liên quan đến đơn hàng, hợp đồng và theo dõi cho đến lúc đơn hàng được giao, kịp thời thông báo cho khách hàng nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra ngoài dự kiến;

Thực hiện những nhiệm vụ khác được giao bởi Cấp quản lý trực tiếp;

Phối hợp các chiến dịch marketing với các hoạt động bán hàng.

Hỗ trợ Meatshop trong quá trình khai trương

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Từng có kinh nghiệm về ngành hàng Thực phẩm, là một lợi thế

Tự tin và năng động, nhiệt huyết bán hàng

Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt và có trách nhiệm cao trong công việc;

Có khả năng di chuyển tốt và có thể hỗ trợ khung thời gian khai trương theo quản lý sắp xếp

Trung thực làm việc với tâm thế TÂM - TRÍ - TỐC

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8-16triệu/ tháng

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đào tạo kiến thức chuyên môn

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, tăng lương hàng năm...

Các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

