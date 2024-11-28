Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 1 Khu vực 1 sale chạy, Vĩnh Cửu, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển hệ thống khách hàng mới trong khu vực phụ trách;
Xử lí phản hồi thông tin từ khách hàng và thị trường;
Đàm phán, đề xuất các chương trình khuyến mại cho khách hàng trực tiếp phụ trách;
Phụ trách các thủ tục liên quan đến đơn hàng, hợp đồng và theo dõi cho đến lúc đơn hàng được giao, kịp thời thông báo cho khách hàng nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra ngoài dự kiến;
Thực hiện những nhiệm vụ khác được giao bởi Cấp quản lý trực tiếp;
Phối hợp các chiến dịch marketing với các hoạt động bán hàng.
Hỗ trợ Meatshop trong quá trình khai trương

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Từng có kinh nghiệm về ngành hàng Thực phẩm, là một lợi thế
Tự tin và năng động, nhiệt huyết bán hàng
Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt và có trách nhiệm cao trong công việc;
Có khả năng di chuyển tốt và có thể hỗ trợ khung thời gian khai trương theo quản lý sắp xếp
Trung thực làm việc với tâm thế TÂM - TRÍ - TỐC

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8-16triệu/ tháng
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đào tạo kiến thức chuyên môn
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, tăng lương hàng năm...
Các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

