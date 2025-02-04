Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG HIỆU HDC VIỆT NAM (S’PENCIL BRADING) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sáng từ 8h30 đến 12h30; Chiều từ 13h30 đến 17h30 từ Thứ 2 đến trưa Thứ 7, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Được công ty hỗ trợ khách hàng và triển khai công việc.

Trực tiếp tư vấn, giới thiệu về dịch vụ Marketing thương hiệu mà Công ty đang cung cấp đến khách hàng.

Thương lượng, đàm phán và kí kết hợp đồng với khách hàng.

Phối hợp cùng các bộ phận khác nhằm đảm bảo tiến độ của công việc.

Thiết lập, phát triển và duy trì các mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

Đảm bảo sự hài lòng, tin cậy và nuôi dưỡng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm sales tối thiểu 1 năm.

Ưu tiên có kiến thức marketing, có tư duy và định hướng về kinh doanh, tư vấn, bán hàng.

Giao tiếp, đàm phán, thuyết phục và tư vấn khách hàng.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Có định hướng, yêu thích kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG HIỆU HDC VIỆT NAM (S’PENCIL BRADING) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 8 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG HIỆU HDC VIỆT NAM (S’PENCIL BRADING)

