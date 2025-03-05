Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Giáo dục Công nghệ Cao GoEdu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Giáo dục Công nghệ Cao GoEdu
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- LK10, Lô 8, ngõ 67 Phùng Khoang, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Gọi & Tư vấn cho khách hàng theo data CHẤT LƯỢNG được marketing cung cấp
Báo giá cho khách hàng và chốt đơn
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng theo cách của bạn
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
∙Ứng viên tại Hà Nội, Độ tuổi: 22 - 30 tuổi.
∙Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
∙Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, nhân viên kinh doanh, tư vấn tài chính, bảo hiểm, giáo dục, thực phẩm chức năng... và tư vấn các ngành khác.
Tại Công ty CP Giáo dục Công nghệ Cao GoEdu Thì Được Hưởng Những Gì
Review lương 03 tháng/lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giáo dục Công nghệ Cao GoEdu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
