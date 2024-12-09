Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ
Mức lương
8 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- 34/134 KV Hòa Thành, P. Thới Hòa, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
- Thị trường Vĩnh Long
- Thị trường Tiền Giang, Thành phố Móng Cái
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 35 Triệu
Thị trường Vĩnh Long - Vĩnh Long
Thị trường Long An - Long An
Thị trường Kiên Giang - Kiên Giang
Thị trường Bến Tre - Bến Tre
Thị trường An Giang – An Giang
Với Mức Lương 8 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có kinh nghiệm, không có công ty sẽ được đào tạo
- Am hiểu về ngành nông nghiệp, kinh tế là một điểm mạnh
- Chấp nhận công tác xa, công ty phụ cấp đi công tác đầy đủ
- Kỹ năng giao tiếp với khách hàng
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thưởng sẽ bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp+ Doanh số + Doanh thu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ
