Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 35 Triệu

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 34/134 KV Hòa Thành, P. Thới Hòa, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ - Thị trường Vĩnh Long - Thị trường Tiền Giang, Thành phố Móng Cái

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 35 Triệu

Với Mức Lương 8 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm, không có công ty sẽ được đào tạo

- Am hiểu về ngành nông nghiệp, kinh tế là một điểm mạnh

- Chấp nhận công tác xa, công ty phụ cấp đi công tác đầy đủ

- Kỹ năng giao tiếp với khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng sẽ bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp+ Doanh số + Doanh thu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ

