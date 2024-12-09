Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ

Mức lương
8 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- 34/134 KV Hòa Thành, P. Thới Hòa, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

- Thị trường Vĩnh Long

- Thị trường Tiền Giang, Thành phố Móng Cái

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 35 Triệu

Thị trường Vĩnh Long - Vĩnh Long
Thị trường Long An - Long An
Thị trường Kiên Giang - Kiên Giang
Thị trường Bến Tre - Bến Tre
Thị trường An Giang – An Giang

Với Mức Lương 8 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm, không có công ty sẽ được đào tạo
- Am hiểu về ngành nông nghiệp, kinh tế là một điểm mạnh
- Chấp nhận công tác xa, công ty phụ cấp đi công tác đầy đủ
- Kỹ năng giao tiếp với khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng sẽ bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp+ Doanh số + Doanh thu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 33/134 KV Hòa Thạnh, P. Thới Hòa, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

