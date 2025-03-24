Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 103 Nguyễn Truyền Thanh, P.Bình Thủy, Bình Thuỷ, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Phân tích thị trường, tìm kiếm và mở rộng khách hàng tìm năng.

Lên kế hoạch công việc theo thị trường phù hợp với mục tiêu kinh doanh đã đặt ra.

Tiếp cận Khách hàng thông qua các phương thức gọi - gặp - email - khác.

Thực hiện công việc bán hàng trực tiếp đảm bảo doanh số và mục tiêu đã đặt ra.

Chăm sóc, phát triển các mối quan hệ trong kinh doanh với các khách hàng mới và duy trì đối với khách hàng của công ty.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao đẳng/đại học thuộc khối kinh tế - khối điện tử - khối cơ khí.

Có kỹ năng tạo cuôc gặp và xây dựng mối quan hệ với Khách hàng.

Có kỹ năng tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường.

Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn, trao đổi thông tin với Khách hàng.

Có tư duy nhạy bén, bao quát và logic, có khả năng phân tích, tổng hợp và ra quyết định.

Sắp xếp, Quản lý công việc đã đề ra phù hợp với thời gian và mục tiêu công việc.

Hiểu về Ngành công nghiệp, hoạt động kinh doanh B2B (ưu tiên).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: lương thỏa thuận theo năng lực, tài năng của ứng viên không giới hạn, bình quân thu nhập từ 15 triệu – 30 triệu đồng.

Lương:

Thưởng: Chính sách thưởng Hiệu quả công việc hàng quý và hàng năm (Phụ thuộc vào mức Doanh thu đạt được) và thưởng đột xuất.

Thưởng:

Các chế độ đãi ngộ: Theo quy định của Nhà nước; được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.

Các chế độ đãi ngộ:

Phúc lợi: Tiền cơm trưa, điện thoại, thưởng Lễ tết truyền thống, phụ cấp, sinh nhật,...

Phúc lợi:

Phụ cấp khác: Công tác phí, di chuyển, cấp sim điện thoại, phụ cấp cơm.

Phụ cấp khác:

Thăng tiến: Được đào tạo & tái đào tạo liên tục để phát triển bản thân, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao và tạo dựng sự nghiệp bền vững cùng công ty.

Thăng tiến:

Cùng phát triển về THÂN-TÂM-TRÍ: CLB đọc sách, marathon, bóng đá.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

