Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình làm việc tại Tiền Giang thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: - Tiền giang - Kien Giang - Long An - Bến Tre - Cần Thơ - An Giang, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Obsidian/Sophia/Orzen Việt Nam tuyển dụng nhân viên kinh doanh phát triển thị trường tạiĐồng Tháp, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, Bến Tre, Bạc Liêu, Cần Thơ, An Giang

Obsidian/Sophia/Orzen Việt Nam tuyển dụng nhân viên kinh doanh phát triển thị trường tại

Đồng Tháp, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, Bến Tre, Bạc Liêu, Cần Thơ, An Giang

Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng là các Đại lý, Salon trong khu vực được giao, mặt hàng mỹ phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp: uốn, ép, gội, xả, tạo kiểu, nhuộm, gel …

Giới thiệu, chào bán sản phẩm, chính sách bán hàng của Công ty trên hệ thống đại lý cũ và khách hàng mới;

Lập kế hoạch bán hàng, thu hồi công nợ trong tháng theo mục tiêu doanh số, hạn mức công nợ được giao;

Thực hiện khảo sát Khách hàng/Đại lý về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, ghi nhận phản hồi giúp cải thiện sản phẩm, dịch vụ;

Báo cáo thị trường, nhu cầu khách hàng, ... với Giám sát kinh doanh tỉnh.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 20-35, khả năng giao tiếp tốt, ham học hỏi

Ưu tiên từng làm ở vị trí tương đương, đặc biệt trong lĩnh vực làm đẹp

Nắm bắt công việc nhanh, trung thực và có định hướng phát triển theo nghề

Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập trung bình từ 10-30 triệu/tháng và không giới hạn theo năng lực

Được đào tạo, hướng dẫn kỹ năng bán hàng

Được ưu tiên làm việc gần địa phận đang sinh sống

Môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp, công việc lâu dài, ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin