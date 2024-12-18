Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thành Phố Hà Nội - 18 Ngụy Như Kon Tum, Thành phố Kon Tum

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phát triển kênh Đại Lý tới các khu vực được chỉ định trong phạm vi 26 tỉnh Miền Bắc: Bao gồm chăm sóc và phát triển đại lý đã có, phát triển các đại lý cấp 1, cấp 2 mới đối với các tỉnh, các khu vực, vùng miền chưa có.

Đối tượng khách hàng: Các đơn vị đang phân phối vật liệu xây dựng, chống thấm, kinh doanh sơn, cửa, gạch,..kim khí,..

Thời gian làm việc:

Từ thứ 2 - hết sáng thứ 7. .

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chăm sóc đại lý, phát triển thị trường (trong ngành vật liệu xây dựng là một lợi thế)

Biết lập kế hoạch, xây dựng mối quan hệ.

Nhiệt tình, vui vẻ, trung thực, thật thà, chăm chỉ, cầu thị.

Có ý chí phấn đấu, có kế hoạch phát triển bản thân.

Các công việc phát sinh theo yêu cầu Công ty và có chế độ kèm theo

Tại Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Home Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật

Lương cơ bản 9tr - 10tr/ tháng + Phụ cấp + KPI Doanh số + Thưởng theo hiệu quả kinh doanh

Phụ cấp (ăn trưa, xăng xe, điện thoại)

Cơ hội phát triển bản thân, thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin