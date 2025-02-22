Tuyển Nhân viên kinh doanh SARA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

SARA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
SARA VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại SARA VIỆT NAM

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 7.000.000 VNĐ/tháng + % doanh số (lương thử việc là 85% mức lương cơ bản, mức lương sẽ tăng càng nhiều phụ thuộc vào năng lực của bạn)

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thử thách

- Khao khát KIẾM TIỀN, đạt hiệu quả trong công việc, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu

1. Quản lý và Điều hành đội ngũ:
- Liên hệ, booking KOC/KOL theo KPI của công ty.
- Lên kế hoạch thương lượng, deal giá với KOC/KOL.
2. Phát triển chiến lược kinh doanh:
- Lên kế hoạch và triển khai các chiến lược bán hàng hiệu quả trên nền tảng TikTok.
- Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các phương án kinh doanh phù hợp.
3. Báo cáo và phân tích:
- Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả kinh doanh trên cả hai nền tảng.
- Đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, thời trang…
- Am hiểu thị trường thời trang, có kinh nghiệm quản lý kênh bán hàng Tiktok và Shopee là một lợi thế
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và giải quyết vấn đề xuất sắc.
- Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch chiến lược.
- Sử dụng thành thạo các công cụ và nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và Shopee.

Tại SARA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 7 triệu VND trở lên
Lương cứng: Từ 7 triệu VND trở lên
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SARA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SARA VIỆT NAM

SARA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Sảnh S, chung cư Mipec Rubik 360, 122-124 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

