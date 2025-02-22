Tuyển Nhân viên kinh doanh SARA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Dưới 1 năm

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 7.000.000 VNĐ/tháng + % doanh số (lương thử việc là 85% mức lương cơ bản, mức lương sẽ tăng càng nhiều phụ thuộc vào năng lực của bạn)

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thử thách

- Khao khát KIẾM TIỀN, đạt hiệu quả trong công việc, Quận Cầu Giấy