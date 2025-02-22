Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng 8,000,000 - 12,000,000VND + % hoa hồng doanh thu Thử việc 100% lương chính thức. Không trừ lương KPI. Trợ cấp ăn trưa Tea break, snack, hoa quả,... hàng chiều ở công ty. Được hỗ trợ tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty Có cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực giáo dục công nghệ Môi trường làm việc trẻ trung. năng động, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Gọi điện, giới thiệu tổng quan về công ty và các gói sản phẩm đến khách hàng

Khai thác và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, từ đó tư vấn gói sản phẩm luyện thi phù hợp

Tiếp nhận leads/enquiries từ marketing, thực hiện các cuộc gọi và trao đổi qua tin nhắn đến khách hàng/đại lý đăng ký tìm hiểu thông tin

Hoàn thành báo cáo định kỳ

Chăm sóc khách hàng/đại lý để gia hạn gói sản phẩm sau lần dùng đầu tiên

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm sales/telesales/CSKH/business development,… đặc biệt trong mảng giáo dục.

Ưu tiên ứng viên có nền tảng ngoại ngữ (Tiếng Anh) tốt

Yêu thích mảng giáo dục và Tiếng Anh

Có kỹ năng quản lý thời gian và công việc

Trách nhiệm, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 20 triệu VND

Lương cứng: 8 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin