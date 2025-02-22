Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER
- Hà Nội: Lương cứng 8,000,000
- 12,000,000VND + % hoa hồng doanh thu Thử việc 100% lương chính thức. Không trừ lương KPI. Trợ cấp ăn trưa Tea break, snack, hoa quả,... hàng chiều ở công ty. Được hỗ trợ tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty Có cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực giáo dục công nghệ Môi trường làm việc trẻ trung. năng động, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Gọi điện, giới thiệu tổng quan về công ty và các gói sản phẩm đến khách hàng
Khai thác và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, từ đó tư vấn gói sản phẩm luyện thi phù hợp
Tiếp nhận leads/enquiries từ marketing, thực hiện các cuộc gọi và trao đổi qua tin nhắn đến khách hàng/đại lý đăng ký tìm hiểu thông tin
Hoàn thành báo cáo định kỳ
Chăm sóc khách hàng/đại lý để gia hạn gói sản phẩm sau lần dùng đầu tiên
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có nền tảng ngoại ngữ (Tiếng Anh) tốt
Yêu thích mảng giáo dục và Tiếng Anh
Có kỹ năng quản lý thời gian và công việc
Trách nhiệm, ham học hỏi.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
