Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thu nhập hấp dẫn, thưởng % doanh số cao; Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động; Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc; Thưởng các dịp Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch, Tết Âm lịch Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; Đi du lịch nghỉ mát hàng năm; Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao (bóng đá, giải chạy, văn nghệ...); Tính chất công việc ổn định, văn hóa công ty thân thiện; Hỗ trợ tiền điện thoại, công tác phí khi đi gặp khách hàng, đi công tác. Hỗ trợ , Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Giới thiệu, tư vấn lắp đặt và bán các sản phẩm công ty:
- Tư vấn lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho hộ gia đình, doanh nghiệp.
- Bán những sản phẩm liên quan như: Tấm pin, đèn năng lượng mặt trời và các thiết bị khác .
2. Thực hiện và triển khai các kế hoạch kinh doanh của công ty.
3. Chịu trách nhiệm khảo sát, tìm kiếm và tư vấn khách hàng.
4. Duy trì, chăm sóc, hỗ trợ với các khách hàng hiện có.
=> Công việc được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng các chuyên ngành trở lên;
Trung thực, siêng năng, kiên nhẫn, nhiệt tình, cầu tiến, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm;
Đam mê, tâm huyết với công việc và sự nghiệp;
Kinh nghiệm: ít nhất > 01 năm kinh nghiệm kinh doanh; Đã từng kinh doanh các sản phẩm về điện, điện mặt trời là 1 lợi thế;
Yêu cầu khác: Ưu tiên có bằng lái xe oto.

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 8 - 18 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 5+6, Khu công nghiệp Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

