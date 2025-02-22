Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIVA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: kỹ năng tư vấn, đàm phán và xây dựng mối quan hệ khách hàng. - Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, sáng tạo, đề cao sự công bằng và nhân văn. - Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Bạn sẽ là cầu nối quan trọng giữa khách hàng và các sản phẩm đang "hot" nhất trên thị trường của AIVA Group. Công việc không chỉ là bán hàng mà còn là cơ hội để phát triển kỹ năng kinh doanh và mở rộng mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực tiềm năng. Nhiệm vụ chính:

1. Tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng bền vững.

2. Thu thập, quản lý thông tin khách hàng, hỗ trợ phân loại và đánh giá tiềm năng.

3. Phối hợp với các phòng ban để triển khai yêu cầu khách hàng, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

4. Quản lý, kiểm soát hợp đồng bán hàng theo quy định công ty.

5. Chủ động tư vấn, giới thiệu sản phẩm giúp khách hàng tiếp cận những giải pháp tối ưu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành QTKD, Kinh tế, MKT,...

- Độ tuổi: Từ 21

- 6 tháng - 1 năm trong lĩnh vực sale (CHƯA CÓ KINH NGHIỆM SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO)

- Trình độ tin học: worrd, excel, powerpoint....

- Trung thực, kiên nhẫn, trách nhiệm, không ngại thử thách.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIVA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIVA GROUP

