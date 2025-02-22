Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cơ bản 10 - 12 triệu + % hoa hồng (Tổng thu nhập lên đến 15 – 20 triệu / tháng). - Thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13 - Nghỉ lễ tết, nghỉ phép theo quy định. - Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động. - Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến, được tham gia đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kĩ năng bán hàng. - Tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch hàng năm theo chính sách của công ty., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Chăm sóc, quản lý hỗ trợ các đại lý đã phân phối

- Quản lý doanh số theo dõi công nợ của khách hàng phụ trách

- Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác thực hiện các hoạt động, chương trình thúc đẩy sự phát triển của công ty.

- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung thực, cởi mở, có tinh thần cầu tiến, học hỏi và chịu trách nhiệm trong công việc

- Có đam mê về bán hàng. Yêu thích công việc sales thị trường.

- Có khả năng giao tiếp, đàm phán tốt và xử lý các vấn đề phát sinh.

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

- Ưu tiên ứng viên đã hoc ngành liên quan kỹ thuật và có kinh nghiệm lĩnh vực điện, thiết bị vệ sinh, thiết bị công nghiệp, heatpum, kinh doanh dự án….

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC

