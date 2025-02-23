Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MEDIAAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MEDIAAI
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Gala Dinner, Teambuilding, Nghỉ mát hàng năm, Trại hè, Hội thao,..., nhận quà các ngày 8/3, 20/10, tết trung thu, tết âm lịch,...., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tiếp nhận, quản lý data hoặc cuộc gọi, tin nhắn của khách hàng để tư vấn qua điện thoại, zalo, face, nhắn tin…vv (online) (có sẵn data nóng)
Tư vấn khách hàng tới văn phòng, showroom
Tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh cá nhân và đưa ra mục tiêu cho năm tiếp theo
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ. Yêu cầu tốt nghiệp từ THPT trở lên.
Kinh nghiệm : không yêu cầu kinh nghiệm được đào tạo (đã từng có kinh nghiệm về tư vấn bán hàng)
Tính cách nhanh nhẹn vui vẻ, có tinh thần cầu thị…
Thái độ trung thực, có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MEDIAAI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MEDIAAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
