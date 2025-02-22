Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 13.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ có thể cao hơn tùy năng lực Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, hòa đồng Thưởng các ngày Lễ tết theo quy định của công ty (30/1&1/5, 2/9, Tết dương lịch...), Hưởng chế độ du lịch cho bản thân và người thân. Được thường xuyên tham gia các khóa học nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ do giảng viên nội bộ hoặc chuyên gia bên ngoài. Được quan tâm, chăm lo và hưởng các Chế độ phúc lợi như như sinh nhật, kết hôn, thăm nom ốm đau, sinh con, Hiếu/H, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Là đại diện công ty đến làm việc với hệ thống nhà Phân Phối, đại lý của công ty cụ thể:
Lên kế hoạch viếng thăm, hỗ trợ hệ thống đại lý, nhà phân phối;
Triển khai chính sách bán hàng, chương trình truyền thông của Công ty đến hệ thống khách hàng;
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để thực hiện triển khai dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng.
Tìm kiếm & giới thiệu sản phẩm của Công ty đến khách hàng đang có nhu cầu & khách hàng tiềm năng;
Tư vấn về sản phầm, cung cấp các thông tin chương trình, chính sách bán hàng của Công ty đến với khách hàng
Thị trường: Hà Nội

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn SV mới ra trường, chưa có kinh nghiệm sẽ được Công ty đào tạo;
Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần học hỏi cầu tiến;
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán;
Có kiến thức cơ bản về vật tư ngành điện nước là một lợi thế;

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 13 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 2-4-5, Khu Công nghiệp Nam Thăng Long, P. Thụy Phương, Q, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

