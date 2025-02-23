Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Savor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 4 Triệu

Mức lương 4 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6 buổi (85% lương chính thức) – Giảm giá mua hàng tối đa 1.200.000đ/tháng đối với các sản phẩm do công ty cung cấp, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 4 Triệu

– Làm đầu mối liên lạc đối với các khách hàng được phân công

– Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng

– Chốt đơn và theo dõi tiến độ hoàn thành đơn theo thời gian cam kết với khách hàng

– Báo cáo hoạt động kinh doanh, tình hình chăm sóc khách hàng và các vấn đề phát sinh

– Tham gia vào quá trình cải tiến quy trình nội bộ

– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 4 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có laptop cá nhân

– Không yêu cầu kinh nghiệm

– Hoạt bát, giao tiếp tốt, có tinh thần học hỏi

– Chăm chỉ và cẩn thận trong công việc

– Không ngại khó khăn, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 3.9 - 4 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin