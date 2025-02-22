Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 13 Triệu

Mức lương 5 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 100 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes, Khai Sơn, Capitaland, Sun,MIK... Môi trường làm viêc trẻ - năng động – thân thiện, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực. Làm việc trong môi trường mở, có cơ hội tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn. Được đi du lịch ít nhất 2 lần/năm và tham gia các hoạt động Teabuidling thú vị., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 13 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, tư vấn, đàm phán, chốt sale các sản phẩm của công ty.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình ký hợp đồng, chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.

Kiểm tra thông tin phía Công ty và chủ đầu tư thông báo đến khách hàng.

Với Mức Lương 5 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về bất động sản.

Có trách nhiệm và luôn chủ động trong công việc.

Cầu tiến trong công việc và có đam mê kiếm tiền.

Có laptop hoặc smartphone và phương tiện đi lại.

Tại Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 5 - 13 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland

