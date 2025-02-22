Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland
- Hà Nội: Vinhomes, Khai Sơn, Capitaland, Sun,MIK... Môi trường làm viêc trẻ
- năng động – thân thiện, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực. Làm việc trong môi trường mở, có cơ hội tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn. Được đi du lịch ít nhất 2 lần/năm và tham gia các hoạt động Teabuidling thú vị., Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 13 Triệu
Tìm kiếm khách hàng, tư vấn, đàm phán, chốt sale các sản phẩm của công ty.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình ký hợp đồng, chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.
Kiểm tra thông tin phía Công ty và chủ đầu tư thông báo đến khách hàng.
Với Mức Lương 5 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trách nhiệm và luôn chủ động trong công việc.
Cầu tiến trong công việc và có đam mê kiếm tiền.
Có laptop hoặc smartphone và phương tiện đi lại.
Tại Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
